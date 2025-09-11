Меню
Многие видели «Рассказ служанки», но книгу читали единицы: эти сериалы уничтожили свои первоисточники

11 сентября 2025 07:29
Кадры из сериалов «Пространство», «Рассказ служанки», «Укрытие»

Экранизации получились настолько удачными, что произведения, по которым они сняты, лучше не читать.

Многие привыкли считать, что книги практически всегда лучше экранизаций. Однако бывают случаи, когда сериал не просто повторяет сюжет, а переосмысляет его так, что оригинал выглядит черновиком.

Мы собрали 5 фантастических сериалов, которые превзошли свои книги — и доказали это рейтингами до 100 %.

«Пространство» (The Expanse, 2015–2022)

Основан на книгах Джеймса С. А. Кори «Пространство»

Серия романов сложна и многослойна, переплетает политику, технологии и десятки персонажей. Сериал сделал историю проще, сфокусировавшись на экипаже корабля «Росинанта» и их роли в межпланетном конфликте.

Визуальные эффекты, детали космических полётов и реализм сделали шоу культовым.

Средний рейтинг — 90 %, а сезоны 3–5 получили 100 % на Rotten Tomatoes.

«Станция „Одиннадцать“» (Station Eleven, 2021–2022)

Основан на романе Эмили Сент-Джон Мандель «Станция Одиннадцать»

Книга поэтична и фрагментарна, но сериал дал больше эмоций и динамики. После вируса, уничтожившего цивилизацию, труппа актёров странствует по миру, сохраняя искусство и память о прошлом.

Глубокое раскрытие героев, визуальная эстетика и музыка сделали сериал более цельным, чем роман.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 98 %.

«Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale, 2017–2025)

Основан на романе Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»

Книга рассказывает о тоталитарном Галааде, где женщины превращены в живые инкубаторы.

Сериал пошёл дальше: расширил мир, добавил политику, сопротивление и внутренние конфликты героев.

Оффред из пассивной свидетельницы стала активной бунтаркой, а каждая серия — удар по нервам.

Последние сезоны держат 94 % на Rotten Tomatoes.

«Видоизменённый углерод» (Altered Carbon, 2018–2020)

Основан на романе Ричарда К. Моргана «Видоизменённый углерод»

Роман ценят за атмосферу киберпанка, но его перегруженность деталями замедляла сюжет. Сериал взял лучшее — нуарную эстетику, мрачную философию и интригу — и сделал историю динамичнее.

Технология переселения сознания в новые тела визуализирована настолько мощно, что книга теряет половину эффекта.

Рейтинг: 70 % у первого сезона и 81 % у второго.

"Укрытие"

«Укрытие» (Silo, 2023–н.в.)

Основан на серии книг Хью Хоуи «Вул»

Сериал построил целостный мир там, где книги были фрагментарными: мрачная атмосфера, напряжённые тайны и харизматичная главная героиня. Rotten Tomatoes — 88 %.

Сериал Годы выхода Rotten Tomatoes (critics) IMDb
Пространство 2015–2022 средний ~90 %, сезоны III–V: 100 % 8,5/10
Станция «Одиннадцать» 2021–2022 98 % 7,6/10
Рассказ служанки 2017–2025 сезон VI: 94 % 8,4/10
Видоизменённый углерод 2018–2020 сезон I: 70 %, сезон II: 81 % 7,9/10
Укрытие 2023–н.в. 88 % 8,1/10

Фото: Кадры из сериалов «Укрытие», «Станция „Одиннадцать“», «Пространство», «Рассказ служанки», «Укрытие»
Анна Адамайтес
