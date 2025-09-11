Многие видели «Рассказ служанки», но книгу читали единицы: эти сериалы уничтожили свои первоисточники

Многие привыкли считать, что книги практически всегда лучше экранизаций. Однако бывают случаи, когда сериал не просто повторяет сюжет, а переосмысляет его так, что оригинал выглядит черновиком.
Мы собрали 5 фантастических сериалов, которые превзошли свои книги — и доказали это рейтингами до 100 %.
«Пространство» (The Expanse, 2015–2022)
Основан на книгах Джеймса С. А. Кори «Пространство»
Серия романов сложна и многослойна, переплетает политику, технологии и десятки персонажей. Сериал сделал историю проще, сфокусировавшись на экипаже корабля «Росинанта» и их роли в межпланетном конфликте.
Визуальные эффекты, детали космических полётов и реализм сделали шоу культовым.
Средний рейтинг — 90 %, а сезоны 3–5 получили 100 % на Rotten Tomatoes.
«Станция „Одиннадцать“» (Station Eleven, 2021–2022)
Основан на романе Эмили Сент-Джон Мандель «Станция Одиннадцать»
Книга поэтична и фрагментарна, но сериал дал больше эмоций и динамики. После вируса, уничтожившего цивилизацию, труппа актёров странствует по миру, сохраняя искусство и память о прошлом.
Глубокое раскрытие героев, визуальная эстетика и музыка сделали сериал более цельным, чем роман.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 98 %.
«Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale, 2017–2025)
Основан на романе Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»
Книга рассказывает о тоталитарном Галааде, где женщины превращены в живые инкубаторы.
Сериал пошёл дальше: расширил мир, добавил политику, сопротивление и внутренние конфликты героев.
Оффред из пассивной свидетельницы стала активной бунтаркой, а каждая серия — удар по нервам.
Последние сезоны держат 94 % на Rotten Tomatoes.
«Видоизменённый углерод» (Altered Carbon, 2018–2020)
Основан на романе Ричарда К. Моргана «Видоизменённый углерод»
Роман ценят за атмосферу киберпанка, но его перегруженность деталями замедляла сюжет. Сериал взял лучшее — нуарную эстетику, мрачную философию и интригу — и сделал историю динамичнее.
Технология переселения сознания в новые тела визуализирована настолько мощно, что книга теряет половину эффекта.
Рейтинг: 70 % у первого сезона и 81 % у второго.
«Укрытие» (Silo, 2023–н.в.)
Основан на серии книг Хью Хоуи «Вул»
Сериал построил целостный мир там, где книги были фрагментарными: мрачная атмосфера, напряжённые тайны и харизматичная главная героиня. Rotten Tomatoes — 88 %.
|Сериал
|Годы выхода
|Rotten Tomatoes (critics)
|IMDb
|Пространство
|2015–2022
|средний ~90 %, сезоны III–V: 100 %
|8,5/10
|Станция «Одиннадцать»
|2021–2022
|98 %
|7,6/10
|Рассказ служанки
|2017–2025
|сезон VI: 94 %
|8,4/10
|Видоизменённый углерод
|2018–2020
|сезон I: 70 %, сезон II: 81 %
|7,9/10
|Укрытие
|2023–н.в.
|88 %
|8,1/10
