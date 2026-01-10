Меню
Киноафиша Статьи Эти сцены в дорамах всегда удивляли зрителей: почему корейцы ложатся спать в свитерах и пальто

Эти сцены в дорамах всегда удивляли зрителей: почему корейцы ложатся спать в свитерах и пальто

10 января 2026 19:06
Кадр из сериала «Силачка до Бон Сун»

Это не ляп сюжета.

Поклонники дорам ценят их не только за трогательные любовные линии и драматические повороты. Режиссёры знакомят зрителей с традициями, социальными нормами и даже местными легендами, которые становятся органичной частью сюжета.

Особый интерес всегда вызывает бытовая сторона жизни героев. Именно в этих, казалось бы, обыденных сценах можно заметить множество любопытных деталей. Через них зритель узнаёт о повседневных привычках, семейных ценностях, кулинарных предпочтениях и скрытых правилах общения, которые и составляют атмосферу Южной Кореи.

Почему корейцы спят в одежде

Многие зрители дорам замечают интересную деталь: герои часто ложатся спать не в пижамах, а в повседневной одежде — в свитерах, брюках и даже иногда в пальто. Это не связано с какими-то съёмочными условностями, а отражает реальную бытовую традицию в Южной Корее. Значительная часть населения до сих пор спит на тонких матрасах, которые расстилают прямо на полу.

Климат в стране довольно суровый, особенно ночью — зимой температура нередко опускается ниже нуля. Хотя во многих домах есть система тёплых полов, привычка утепляться с помощью одежды остаётся распространённой практикой.

Поэтому персонажи дорам, засыпающие в кофтах и штанах, просто следуют обычному для корейцев способу согреться.

Кадр из сериала «Пока тебя нет»

Цензура в дорамах

Вопрос консервативных традиций тоже играет свою роль. Корейское общество в целом остаётся довольно строгим в вопросах морали и внешнего вида, даже в кругу семьи не принято показываться в слишком открытой или неформальной одежде.

Поэтому даже те, кто во многом перенял западные привычки, редко переодеваются в лёгкие пижамы или ночные сорочки, предпочитая более закрытую и практичную одежду. Именно эту бытовую особенность и переносят на экран создатели дорам.

Ранее портал «Киноафиша» писал про дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии.

Фото: Кадры из сериалов «Силачка до Бон Сун», «Пока тебя нет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
