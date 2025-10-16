Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях

Этой осенью российские платформы выдали несколько громких премьер — сериалов, которые зрители включают «на пять минут», а потом досматривают до рассвета.
В топах — мистика, триллер и историческая драма, каждая со своей атмосферой и героями, которым начинаешь верить с первой серии.
«Бар “Один звонок”»
Один из самых необычных сериалов сезона — микс фэнтези, нуара и философии.
Следователь Андрей Морозов (Данила Козловский) теряет пасынка: мальчик заходит в бар «Один звонок» и исчезает.
Оказывается, заведение появляется в разных местах и позволяет клиентам позвонить умершим — но за смертельную цену.
Сюжет развивается как метафора вины и искупления, а мрачная визуальная стилистика делает проект атмосферным. «Кинопоиск» уже оценил сериал на 8,1.
«Камбэк»
Сюжет переносит зрителей в Нижний Новгород 2004 года. Подростки знакомятся с бездомным, потерявшим память после покушения.
Мужчину прозвали Компот — и его история становится центром сериала.
Главную роль исполнил Александр Петров, и именно его работа делает проект живым и достоверным. Сериал показывает, как прошлое способно внезапно догнать каждого. Финал выйдет 15 ноября.
Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,2.
«Хроники русской революции»
Историческая драма Андрея Кончаловского переносит в 1905 год, когда Россия балансировала между монархией и революцией.
После поражения в русско-японской войне страну охватывают забастовки и заговоры.
В ролях — Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук.
Масштабная постановка и внимание к деталям делают проект событием сезона.
Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,2.
|
Сериал
|
Платформа
|
Жанр
|
Рейтинг Кинопоиска
|
Бар «Один звонок»
|
Kion
|
Фэнтези, триллер
|
8,1
|
Камбэк
|
Кинопоиск
|
Драма, триллер
|
8,2
|
Хроники русской революции
|
Start, Okko, Premier, Wink, ivi
|
История, драма
|
7,2
По материалам дзен-канала Kinocentr
