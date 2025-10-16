Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях

От мистики до исторической драмы: три премьеры, которые стали эхитами этой осени.

Этой осенью российские платформы выдали несколько громких премьер — сериалов, которые зрители включают «на пять минут», а потом досматривают до рассвета.

В топах — мистика, триллер и историческая драма, каждая со своей атмосферой и героями, которым начинаешь верить с первой серии.

«Бар “Один звонок”»

Один из самых необычных сериалов сезона — микс фэнтези, нуара и философии.

Следователь Андрей Морозов (Данила Козловский) теряет пасынка: мальчик заходит в бар «Один звонок» и исчезает.

Оказывается, заведение появляется в разных местах и позволяет клиентам позвонить умершим — но за смертельную цену.

Сюжет развивается как метафора вины и искупления, а мрачная визуальная стилистика делает проект атмосферным. «Кинопоиск» уже оценил сериал на 8,1.

«Камбэк»

Сюжет переносит зрителей в Нижний Новгород 2004 года. Подростки знакомятся с бездомным, потерявшим память после покушения.

Мужчину прозвали Компот — и его история становится центром сериала.

Главную роль исполнил Александр Петров, и именно его работа делает проект живым и достоверным. Сериал показывает, как прошлое способно внезапно догнать каждого. Финал выйдет 15 ноября.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,2.

«Хроники русской революции»

Историческая драма Андрея Кончаловского переносит в 1905 год, когда Россия балансировала между монархией и революцией.

После поражения в русско-японской войне страну охватывают забастовки и заговоры.

В ролях — Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук.

Масштабная постановка и внимание к деталям делают проект событием сезона.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,2.

Сериал Платформа Жанр Рейтинг Кинопоиска Бар «Один звонок» Kion Фэнтези, триллер 8,1 Камбэк Кинопоиск Драма, триллер 8,2 Хроники русской революции Start, Okko, Premier, Wink, ivi История, драма 7,2

По материалам дзен-канала Kinocentr

