Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя

Казалось бы, где мультфильмы, а где кулинарные рецепты, особенно такие серьезные, как пасхальная выпечка. Но если присмотреться к любимым анимационным историям повнимательнее, можно обнаружить, что создатели частенько подбрасывают нам идеи для праздничного стола.

Причем делают это с такой любовью к деталям, что сразу хочется бросить все и бежать на кухню экспериментировать. Так вышло и с «Тремя котами».

В официальных соцсетях любимого миллионами мультфильма есть любопытный рецепт творожных куличиков, которые точно понравятся детям. Просто, быстро и без лишней возни — то, что нужно для занятых родителей, которые хотят порадовать семью на Пасху.

Рецепт

Сначала в теплом молоке растворяются дрожжи и оставляются на время. В другой миске тем временем смешиваются творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло — все это потом отправляется в молоко с дрожжами.

Мука отдельно соединяется с промытым и обсушенным изюмом, чтобы ягоды равномерно распределились по тесту. Мучная смесь высыпается в основную массу, и начинается замешивание.

Готовое тесто накрывают полотенцем и отправляют в теплое место часа на полтора, чтоб подошло. Потом его нужно обмять и оставить еще минут на сорок.

Подошедшее тесто режут на кусочки и раскладывают по формочкам, предварительно смазанным маслом. Выпекаются куличики при 180 градусах примерно 20 минут.

Для глазури просто взбиваются белки с сахарной пудрой и лимонным соком до пышной пены. Остается только окунуть каждый куличик в сладкую «шапку» и сверху присыпать цветной посыпкой, чтобы было совсем празднично.