Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя

Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя

15 марта 2026 07:29
Кадр из мультсериала «Три кота»

Приготовить угощение лучше заранее.

Казалось бы, где мультфильмы, а где кулинарные рецепты, особенно такие серьезные, как пасхальная выпечка. Но если присмотреться к любимым анимационным историям повнимательнее, можно обнаружить, что создатели частенько подбрасывают нам идеи для праздничного стола.

Причем делают это с такой любовью к деталям, что сразу хочется бросить все и бежать на кухню экспериментировать. Так вышло и с «Тремя котами».

В официальных соцсетях любимого миллионами мультфильма есть любопытный рецепт творожных куличиков, которые точно понравятся детям. Просто, быстро и без лишней возни — то, что нужно для занятых родителей, которые хотят порадовать семью на Пасху.

Рецепт

Сначала в теплом молоке растворяются дрожжи и оставляются на время. В другой миске тем временем смешиваются творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло — все это потом отправляется в молоко с дрожжами.

Мука отдельно соединяется с промытым и обсушенным изюмом, чтобы ягоды равномерно распределились по тесту. Мучная смесь высыпается в основную массу, и начинается замешивание.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Готовое тесто накрывают полотенцем и отправляют в теплое место часа на полтора, чтоб подошло. Потом его нужно обмять и оставить еще минут на сорок.

Подошедшее тесто режут на кусочки и раскладывают по формочкам, предварительно смазанным маслом. Выпекаются куличики при 180 градусах примерно 20 минут.

Для глазури просто взбиваются белки с сахарной пудрой и лимонным соком до пышной пены. Остается только окунуть каждый куличик в сладкую «шапку» и сверху присыпать цветной посыпкой, чтобы было совсем празднично.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Читать дальше 17 марта 2026
Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Читать дальше 17 марта 2026
Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Читать дальше 16 марта 2026
Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально Читать дальше 14 марта 2026
Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Читать дальше 17 марта 2026
Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Читать дальше 17 марта 2026
Что не так с Маринетт: эта теория по «Леди Баг» вывела фанатов из себя — «чушь», «просто бесит» Что не так с Маринетт: эта теория по «Леди Баг» вывела фанатов из себя — «чушь», «просто бесит» Читать дальше 17 марта 2026
Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день Читать дальше 16 марта 2026
Так вот почему герои в «Симпсонах» желтые и такие страшненькие: эта фанатская теория превращает мультик в хоррор-апокалипсис Так вот почему герои в «Симпсонах» желтые и такие страшненькие: эта фанатская теория превращает мультик в хоррор-апокалипсис Читать дальше 16 марта 2026
