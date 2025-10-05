Меню
Эти моменты в «Острых козырьках» стреляют в сердце точнее Томми Шелби: 3 лучшие серии за все 6 сезонов

5 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Хотя все эпизоды крутые, но эти — настоящие шедевры.

Есть эпизоды, где «Острые козырьки» перестают быть просто гангстерским сериалом и становятся чистым кинематографом — с нервом, драмой и холодным блеском стали. Мы выбрали три таких — лучшие из лучших.

2 сезон, 6 серия — пуля, которая меняет всё

Финал второго сезона — это концентрат того, за что мы любим «козырьков». Полли предъявляет счёт Кэмпбеллу, Томми идёт на смертельный риск, а Грейс возвращается с новостью, после которой у него сносит крышу.

Последние кадры в поле — не просто про выживание. Это про то, что Томми всегда выходит живым, но каждый раз оставляет в грязи кусок себя.

4 сезон, 6 серия — месть под аккомпанемент Дилана

Лука Чангретта сжимает петлю, Артур внезапно возвращается с того света, Альфи философствует сквозь хрип и шутки. И в финале — Томми, шагающий по Вестминстеру под «A Hard Rain’s a-Gonna Fall».

Это не просто закрытие сезона — это метка: Шелби больше не дворовый король, он игрок в большой политике.

1 сезон, 1 серия — пилот, который сразу делает фанатом

Колокола, «Red Right Hand», дым Бирмингема и Томми на лошади — двух минут достаточно, чтобы ты оказался внутри этого мира. Тут и первый контакт с Грейс, и пропавшее оружие, и семейные склоки за столом. Пилот сразу задаёт формулу: грязь, стиль и стратегический ход вперёд.

Эти три эпизода — вершины «Острых козырьков». Один — за драматургию, второй — за размах, третий — за то, что сделал нас фанатами. А дальше хоть пересматривай по кругу, всё равно будет бить прямо в сердце.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
