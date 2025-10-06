Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Спустя 6 лет после премьеры первых серий на экраны выходит второй сезон российского сериала «Душегубы». Проекты о маньяках сейчас в топах просмотров, и авторы решили не упускать шанс подогреть интерес зрителей.

Сюжет эпизодов будет сосредоточен на реальных преступлениях прошлого. Премьера состоится 6 октября на НТВ, а с 20 октября эпизоды можно будет увидеть и в Амедиатеке.

Сюжет второго сезона «Душегубов»

Второй сезон покажет дерзкий побег маньяка Самойлова, который пять лет провёл в психиатрической лечебнице. Его поимка в 1984 году стала заслугой следователя Ковальского, доказавшего причастность преступника к семи убийствам.

Однако сразу после побега в Подмосковье происходит чудовищное преступление: на завод поступает посылка с отрубленной головой женщины. Расследование поручают опытному следователю Ипатьеву. Хотя все улики указывают на Самойлова, в деле появляются нестыковки, заставляющие усомниться — не орудует ли в городе новый преступник, копирующий почерк маньяка?

Реальные прототипы маньяков из второго сезона «Душегубов»

Второй сезон «Душегубов» основан на реальных уголовных делах двух самых жестоких маньяков советской эпохи. Николай Джумагалиев, известный как первый советский каннибал, терроризировал Казахстан в конце 1970-х. Его преступления шокировали даже видавших виды следователей.

Параллельно в Молдавии орудовал Александр Скрынник, чьи методы были столь же беспощадны. Изначально следствие предполагало, что все убийства — дело рук одного человека, но позже удалось доказать существование двух независимых преступников.

Их судьбы сложились по-разному: Джумагалиев был признан невменяемым и помещён в психиатрическую клинику, откуда совершил побег, но впоследствии был возвращён под стражу. Скрынник же предстал перед судом и в 1981 году получил высшую меру наказания.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что назван самый ожидаемый российский сериал этого сезона.