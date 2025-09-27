Эти культовые романы готовы экранизировать бесконечно: 5 настоящих хитов классики — не только «Гордость и предубеждение»

Экранизация классики — всегда риск и вызов. Но есть книги, к которым режиссёры возвращаются десятилетиями: они слишком сильны, чтобы остаться лишь на страницах. Некоторые истории мы привыкли видеть на экране снова и снова — в каждой новой версии они открываются по-разному.

«Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла

С 1903 года «Алису» снимали так часто, что это похоже на бесконечное падение в кроличью нору. Диснеевский мультфильм 1951 года стал эталоном, но Тим Бёртон доказал в 2010-м, что эту историю можно превратить в готический аттракцион с Джонни Деппом. Каждая версия по-своему трактует Кэрролла: от детской сказки до философской аллегории.

«Рождественская песнь» Чарльза Диккенса

Скрудж и три призрака — пожалуй, самый популярный рождественский сюжет в мире. С 1901 года сняты десятки адаптаций: классическая с Аластером Симом (1951), музыкальная с Майклом Кейном и Маппетами (1992), мрачная цифровая с Джимом Керри (2009). Даже пародийная версия с Биллом Мюрреем превратила старую мораль в современную сатиру.

«Дракула» Брэма Стокера

Вампирский архетип, с которого всё началось. От «Носферату» (1922), где Дракула выглядел как крыса, до сексуального графа в исполнении Белы Лугоши (1931) и Гэри Олдмана в фильме Копполы (1992). Современные режиссёры вроде Роберта Эггерса продолжают искать в романе новые углы, превращая его в символ вечного страха и вечного соблазна.

«Франкенштейн» Мэри Шелли

История о том, как наука оборачивается кошмаром, стала золотой жилой для кино. Борис Карлофф создал образ монстра в 1931-м, Кристофер Ли — в 1957-м. Мел Брукс превратил всё это в блестящую пародию («Молодой Франкенштейн», 1974), а Тим Бёртон сделал собственную мультяшную версию. Сегодняшние режиссёры вроде Гильермо дель Торо возвращают роману философскую глубину.

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин

Любовная история Элизабет Беннет и мистера Дарси стала телесериалом задолго до Netflix. В 1995-м Колин Фёрт и Дженнифер Эль превратили её в культовый мини-сериал, а в 2005-м Джо Райт подарил фильму живописную кинематографичность. Каждое новое поколение видит в Остин не просто роман о браке, а размышление о классе, гендере и характере.

Эти пять книг доказывают: великие истории неисчерпаемы. Их можно рассказывать снова и снова, и каждый раз зритель найдёт в них что-то своё.

