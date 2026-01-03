Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей

Но их можно посмотреть в любое время.

Иногда в каталоге Netflix проваливаются не посредственные проекты, а те, что могли бы стать культовыми — просто их затопила волна премьер. В мире, где каждый день появляется новая «сенсация», даже лучший ужас легко остаться в тени. Но три сериала — «Марианна», «Наблюдатель» и «Кабинет редкостей» — точно заслуживают возвращения в ваши воспоминания и плейлист.

«Марианна» (2019)

Французский сериал, которого зрителям хватало на пару серий, чтобы начать проверять тёмные углы комнаты. История писательницы, чьи вымышленные монстры оживают в реальном мире, звучит как трюк жанра, но здесь он работает до дрожи честно. «Марианна» ловко сочетает европейский нуар с агрессивным, почти телесным ужасом — таким, что чувствуется даже в бытовых сценах.

Сериал мог бы стать новой «Холм-Хаус», но исчез в алгоритмической трясины. А зря: визуально он куда жёстче, по атмосфере — гуще, а местная ведьма заслуживает места в пантеоне лучших злодеев Netflix.

«Наблюдатель» (2022)

Проект Райана Мёрфи начинался как вирусный хит — и не мог не стать им: дом, записки от неизвестного, чувство, что за спиной кто-то стоит, даже если ты один. Основанный на реальной истории, сериал пугает не монстрами, а ощущением, что никакая дверь не спасёт, если кто-то выбрал именно вас мишенью.

Но сериал споткнулся там, где должен был финишировать: финал вышел не загадочным, а будто недописанным. И всё же своего времени он точно не заслуживал — мощная актёрская группа и тревожный саундтрек проделали фантастическую работу. «Наблюдатель» — это паранойя, которая цепляется за память надолго.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» (2022)

Каждый эпизод — как отдельная шкатулка, где режиссёр хранит свои фобии, от инопланетных артефактов до старомодных демонов. Дель Торо собрал внушительную команду: от Дженнифер Кент до Паноса Косматоса, и каждый внёс что-то своё. «Кабинет» получился ярким, экспериментальным, временами странным — в хорошем смысле.

Почему проект не получил второго сезона — загадка похлеще сюжетов внутри. Возможно, он оказался слишком авторским для массовой платформы. Но если хочется ужаса, который не объясняют, а показывают — это идеальный выбор.

