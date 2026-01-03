Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей

Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей

3 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Марианна», «Наблюдатель», «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Но их можно посмотреть в любое время.

Иногда в каталоге Netflix проваливаются не посредственные проекты, а те, что могли бы стать культовыми — просто их затопила волна премьер. В мире, где каждый день появляется новая «сенсация», даже лучший ужас легко остаться в тени. Но три сериала — «Марианна», «Наблюдатель» и «Кабинет редкостей» — точно заслуживают возвращения в ваши воспоминания и плейлист.

«Марианна» (2019)

«Марианна»

Французский сериал, которого зрителям хватало на пару серий, чтобы начать проверять тёмные углы комнаты. История писательницы, чьи вымышленные монстры оживают в реальном мире, звучит как трюк жанра, но здесь он работает до дрожи честно. «Марианна» ловко сочетает европейский нуар с агрессивным, почти телесным ужасом — таким, что чувствуется даже в бытовых сценах.

Сериал мог бы стать новой «Холм-Хаус», но исчез в алгоритмической трясины. А зря: визуально он куда жёстче, по атмосфере — гуще, а местная ведьма заслуживает места в пантеоне лучших злодеев Netflix.

«Наблюдатель» (2022)

«Наблюдатель» (2022)

Проект Райана Мёрфи начинался как вирусный хит — и не мог не стать им: дом, записки от неизвестного, чувство, что за спиной кто-то стоит, даже если ты один. Основанный на реальной истории, сериал пугает не монстрами, а ощущением, что никакая дверь не спасёт, если кто-то выбрал именно вас мишенью.

Но сериал споткнулся там, где должен был финишировать: финал вышел не загадочным, а будто недописанным. И всё же своего времени он точно не заслуживал — мощная актёрская группа и тревожный саундтрек проделали фантастическую работу. «Наблюдатель» — это паранойя, которая цепляется за память надолго.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» (2022)

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Каждый эпизод — как отдельная шкатулка, где режиссёр хранит свои фобии, от инопланетных артефактов до старомодных демонов. Дель Торо собрал внушительную команду: от Дженнифер Кент до Паноса Косматоса, и каждый внёс что-то своё. «Кабинет» получился ярким, экспериментальным, временами странным — в хорошем смысле.

Почему проект не получил второго сезона — загадка похлеще сюжетов внутри. Возможно, он оказался слишком авторским для массовой платформы. Но если хочется ужаса, который не объясняют, а показывают — это идеальный выбор.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Марианна», «Наблюдатель», «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом Читать дальше 3 января 2026
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса 3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса Читать дальше 3 января 2026
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Читать дальше 3 января 2026
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов Читать дальше 3 января 2026
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов 25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов Читать дальше 3 января 2026
Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать Читать дальше 3 января 2026
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров Читать дальше 2 января 2026
Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO Читать дальше 1 января 2026
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше