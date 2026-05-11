Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления

Бывают случаи, когда реальность начинает копировать кино. Существует целый ряд фильмов, которые, как утверждают следствие и суды, вдохновили людей на совершение тяжёлых преступлений. Это не просто совпадения — в этих тревожных историях искусство стало своеобразной инструкцией или оправданием для действий в жизни.

«Крик»

Зловещая маска Призрачного Лица из «Крика» стала иконой жанра ужасов — её обладатель кажется неуязвимым, почти сверхъестественным злодеем.

В 2006 году два 16-летних подростка, Брайан Дрейпер и Тори Адамчик, убили свою одноклассницу Кэсси Джо Стоддарт. Сначала они утверждали, что хотели лишь напугать её, но на записи их подготовки один из них прямо говорит в камеру: «Мы хотим быть такими же, как в фильме „Крик“». Их действия полностью копировали почерк кинозлодея.

Пятью годами ранее в Бельгии водитель Тьерри Жараден, надев похожий костюм, напал на свою 15-летнюю соседку. Он признался, что его поступок был вдохновлён этой же франшизой, и был приговорён к пожизненному заключению.

«Кошмар на улице Вязов»

В 2004 году Великобританию потрясла череда жестоких убийств, совершённых Дэниелом Гонсалесом. Он лишил жизни четырёх человек и ранил ещё двоих. На допросе преступник признался, что хотел почувствовать себя Фредди Крюгером из фильма «Кошмар на улице Вязов», который он пересматривал снова и снова.

Хотя его защита настаивала на психическом расстройстве, присяжные сочли его действия осознанными. В итоге Гонсалес получил шесть пожизненных сроков.

«Пила»

Фильм «Пила» вдохновил подростков на реальные зловещие «розыгрыши». В 2007 году две 13-летние девочки из Теннесси оставили женщине голосовое сообщение, заявив, что её подругу заперли в доме, который скоро наполнится ядовитым газом. Эта жуткая «шутка» довела получательницу записи до инсульта.

Два года спустя в Солт-Лейк-Сити полиция предотвратила более серьёзный замысел: двое подростков планировали похитить нескольких девочек и школьного сотрудника, чтобы устроить над ними издевательства и записать всё на видео.

Позже они признались, что идея пришла к ним после просмотра «Пилы», а жертвами хотели сделать тех, кто, по их мнению, «причинял вред другим».

