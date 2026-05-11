Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления

11 мая 2026 09:00
Кадры из фильмов «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Крик» (1996), «Пила» (2004)

Лишь некоторые трагедии удалось предотвратить.

Бывают случаи, когда реальность начинает копировать кино. Существует целый ряд фильмов, которые, как утверждают следствие и суды, вдохновили людей на совершение тяжёлых преступлений. Это не просто совпадения — в этих тревожных историях искусство стало своеобразной инструкцией или оправданием для действий в жизни.

«Крик»

Зловещая маска Призрачного Лица из «Крика» стала иконой жанра ужасов — её обладатель кажется неуязвимым, почти сверхъестественным злодеем.

В 2006 году два 16-летних подростка, Брайан Дрейпер и Тори Адамчик, убили свою одноклассницу Кэсси Джо Стоддарт. Сначала они утверждали, что хотели лишь напугать её, но на записи их подготовки один из них прямо говорит в камеру: «Мы хотим быть такими же, как в фильме „Крик“». Их действия полностью копировали почерк кинозлодея.

Пятью годами ранее в Бельгии водитель Тьерри Жараден, надев похожий костюм, напал на свою 15-летнюю соседку. Он признался, что его поступок был вдохновлён этой же франшизой, и был приговорён к пожизненному заключению.

«Кошмар на улице Вязов»

В 2004 году Великобританию потрясла череда жестоких убийств, совершённых Дэниелом Гонсалесом. Он лишил жизни четырёх человек и ранил ещё двоих. На допросе преступник признался, что хотел почувствовать себя Фредди Крюгером из фильма «Кошмар на улице Вязов», который он пересматривал снова и снова.

Хотя его защита настаивала на психическом расстройстве, присяжные сочли его действия осознанными. В итоге Гонсалес получил шесть пожизненных сроков.

«Пила»

Фильм «Пила» вдохновил подростков на реальные зловещие «розыгрыши». В 2007 году две 13-летние девочки из Теннесси оставили женщине голосовое сообщение, заявив, что её подругу заперли в доме, который скоро наполнится ядовитым газом. Эта жуткая «шутка» довела получательницу записи до инсульта.

Два года спустя в Солт-Лейк-Сити полиция предотвратила более серьёзный замысел: двое подростков планировали похитить нескольких девочек и школьного сотрудника, чтобы устроить над ними издевательства и записать всё на видео.

Позже они признались, что идея пришла к ним после просмотра «Пилы», а жертвами хотели сделать тех, кто, по их мнению, «причинял вред другим».

Фото: Кадры из фильмов «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Крик» (1996), «Пила» (2004)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
