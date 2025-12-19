«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года

Через пару недель экраны снова станут частью новогоднего ритуала. Пока на кухне режут салаты и за окном темнеет, в доме должен идти правильный фильм — тот, который не отвлекает, а собирает настроение.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов в беседе с «Киноафишей» рассказал, какие картины он включает в Новый год — и почему именно их.

Что актер смотрит в праздник

Огурцов не скрывает: выбор для него давно очевиден.

«Фильмы “Новогодние мужчины” и “Зови меня Джинн”. Это там, где я сыграл, про Новый год — я их смотрю. “Карнавальная ночь”, “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Операция „Ы“”. Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”».

Это кино, которое включают не ради сюжета. Оно просто должно быть — как елка, запах мандаринов и тихий вечер перед боем курантов.

Кино вне времени

Огурцов подчеркивает: возраст у этих фильмов значения не имеет. Если их продолжают смотреть из года в год, значит, они выполняют свою главную задачу — создают ощущение праздника без лишних слов.

Иногда Новый год начинается именно с экрана. И с фильмов, которые знаешь наизусть — как молитву.

Читайте также: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой