Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года

«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года

19 декабря 2025 16:00
Алексей Огурцов

Ветеран боевых действий рассказал о своих новогодних кинотрадициях.

Через пару недель экраны снова станут частью новогоднего ритуала. Пока на кухне режут салаты и за окном темнеет, в доме должен идти правильный фильм — тот, который не отвлекает, а собирает настроение.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов в беседе с «Киноафишей» рассказал, какие картины он включает в Новый год — и почему именно их.

Что актер смотрит в праздник

Огурцов не скрывает: выбор для него давно очевиден.

«Фильмы “Новогодние мужчины” и “Зови меня Джинн”. Это там, где я сыграл, про Новый год — я их смотрю. “Карнавальная ночь”, “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Операция „Ы“”. Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”».

Это кино, которое включают не ради сюжета. Оно просто должно быть — как елка, запах мандаринов и тихий вечер перед боем курантов.

Кино вне времени

Огурцов подчеркивает: возраст у этих фильмов значения не имеет. Если их продолжают смотреть из года в год, значит, они выполняют свою главную задачу — создают ощущение праздника без лишних слов.

Иногда Новый год начинается именно с экрана. И с фильмов, которые знаешь наизусть — как молитву.

Читайте также: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Фото: Фото из личного архива актера
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см Читать дальше 19 декабря 2025
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского «Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского Читать дальше 19 декабря 2025
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) 169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) Читать дальше 19 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) 300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) Читать дальше 18 декабря 2025
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше