Эти фильмы снял Никита Михалков, но даже его фанаты не угадают каждый: сложный тест на знание картин мастера

Никиту Михалкова знают прежде всего как актёра. Сыгранные им роли давно разобраны на цитаты, а кадры с его участием узнаются почти мгновенно.

Но за камерой он проводил времени не меньше, чем перед ней, и фильмы, которые он поставил, стали классикой ещё в прошлом веке.

Мы решили не искать лёгких путей. В этом тесте не будет кадров с самим Михалковым. Только актёры второго плана, эпизодические роли, только те, кого обычно не замечают, но без кого его ленты как постановщика не было бы таким плотным и живым.

Сможете узнать фильм по одному такому кадру? Задача для тех, кто смотрел внимательно.