Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»

1 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Движение вверх» (2017)

Режиссер составил особенный список релизов.

Иван Колесников сделал себе имя на малом экране — в разного рода телехитах вроде «Тверской» или «Первого отдела». Но актер регулярно получает роли и в полном метре. Более того, это выдающиеся картины, которые отмечают даже мэтры.

К примеру, не так давно Никита Михалков предложил список современных российских фильмов, подходящих для показа американцам. И там есть лента с Колесниковым

Российские ленты

Когда зашла речь о том, чем Россия могла бы поделиться с американским зрителем в рамках культурного обмена, Никита Михалков без долгих колебаний назвал несколько картин. И все они, как по заказу, оказались продукцией его родной «Студии Тритэ».

Режиссёр, впрочем, тут же делает поправку: мол, дело не в саморекламе, просто студия действительно делает кино высокого уровня, стыдиться которого не приходится.

В перечень вошли уже успевшие стать народными хитами спортивные драмы «Движение вверх» с Иваном Колесниковым и «Легенда № 17», производственная история «Чемпион мира» про шахматного гения, боевики про экстремальные ситуации «Экипаж» и «Огонь», а из свежих премьер — музыкальная сказка «Бременские музыканты» и фантастический «Кракен».

«Эти ленты говорят на языке, понятном в любой точке мира и бережно передают российские ценности», — отметил Михалков в беседе с ТАСС.

Кадр из фильма «Движение вверх» (2017)

Американские фильмы

Говоря о том, чем стоило бы вдохновиться у американцев, Михалков без колебаний назвал три картины. В список попали душевное роуд-муви «Пять лёгких пьес» с молодым Джеком Николсоном и легендарная драма «Пролетая над гнездом кукушки», от которой до сих пор мороз по коже.

Но отдельно режиссёр выделил чуть менее раскрученную, но не менее пронзительную «Бумажную луну» 1973 года. История про мелкого жулика и девчонку, которая оказывается ему не по зубам, взяла Михалкова той самой искренностью, без которой, по его убеждению, настоящего кино не бывает.

Фото: Кадры из фильма «Движение вверх» (2017)
Светлана Левкина
