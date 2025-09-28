Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок

Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок

28 сентября 2025 09:25
Кадры из фильмов «12 обезьян», «Храброе сердце», «Семь»

У картин высокий рейтинг.

Эти фильмы когда-то засматривали на видеокассетах, вновь и вновь перематывая кульминационные моменты. Кажется, будто 1995-й был всего пару лет назад, но этим кинопремьерам в нынешнем году уже исполняется тридцать.

И вот что удивительно: многие из тех картин ничуть не проигрывают современным новинкам. Мы отобрали пять лент с высоким рейтингом, которые и сегодня смотрятся на одном дыхании.

«12 обезьян», 8,0

Действие переносит в 2035 год, где человечество, почти уничтоженное неизвестным вирусом, доживает свои дни в подземных убежищах. Последняя надежда — отправить в прошлое человека, способного предотвратить катастрофу.

Этим посланником становится не ученый, а уголовник Джеймс Коул. Его миссия — разгадать тайну зловещей организации «12 обезьян» и остановить распространение смертельного патогена.

Картина «12 обезьян» удивительно точно предвосхитила современные тревоги. Возможно, именно поэтому история о всепоглощающем страхе перед невидимой угрозой и сегодня смотрится на удивление остро и актуально.

Кадр из фильма «12 обезьян»

«Ненависть», 8,1

Париж 1990-х. За блеском центральных бульваров скрываются безликие окраины, живущие по своим суровым правилам. Там после гибели арабского подростка вспыхивает стихийный бунт.

Трое друзей — Винс, Саид и Юбер — объединяются, чтобы ответить на полицейский произвол.

Картина «Ненависть» давно переросла статус кино. Сегодня, спустя три десятилетия, уличные банды вновь в центре внимания.

Кадр из фильма «Ненависть»

«Храброе сердце», 8,3

Шотландия, XIII век. После гибели отца и брата от рук английских захватчиков юный Уильям Уоллес вынужден покинуть родные края. Спустя два десятилетия он возвращается, мечтая о спокойной жизни, но вскоре вновь сталкивается с произволом оккупантов.

Это становится искрой, которая разжигает пламя масштабной освободительной войны.

Картина «Храброе сердце» давно стала эталоном исторического кино, несмотря на вольности с фактами. Пять «Оскаров», включая награды за лучший фильм и режиссуру, подтверждают её мощь.

Кадр из фильма «Храброе сердце»

«Схватка», 8,3

В криминальном мире Лос-Анджелеса Нил МакКоли — настоящая легенда. Его профессионализм вызывает уважение даже у конкурентов, а главное правило просто: никаких привязанностей.

Именно это делает его неуловимым. Но на его пути появляется лейтенант Винсент Ханна — такой же ас своего дела, только по ту сторону закона.

Их противостояние стало классикой жанра. Фильм «Схватка» не просто получил признание критиков — это самый кассовый проект Майкла Манна. При бюджете в $60 миллионов картина собрала в прокате почти $190 миллионов.

Кадр из фильма «Схватка»

«Семь», 8,6

Дело, которое расследуют детективы Сомерсет и Миллз, больше похоже на кошмар. Серийный убийца, скрывающийся под именем Джон Доу, превращает в реальность библейские заповеди о смертных грехах. Каждое его преступление — изощренное наказание за порок, а на месте происхождения маньяк оставляет лишь загадочную метку.

Даже спустя три десятилетия этот триллер Дэвида Финчера не теряет своего влияния. Режиссеру удалось создать уникальную мрачную атмосферу, которую бесконечно пытаются повторить. Именно «Семь» задали тренд на интеллектуальных злодеев.

Кадр из фильма «Семь»

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки сентября.

Фото: Кадры из фильмов «Семь» (1995), «Схватка» (1995), «Храброе сердце» (1995), «Схватка» (1995), «12 обезьян» (1995)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Читать дальше 26 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше