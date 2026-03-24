Эти фантастические фильмы уничтожили критики, а зрители их любят до сих пор: 4 картины, которые понравились только народу

24 марта 2026 08:56
Кадры из фильмов «Разрушитель» (1993), «Послезавтра» (2004), «Водный мир» (1995) «Универсальный солдат» (1992)

Ленты стали блокбастерами.

В истории кино нередко возникал удивительный парадокс: некоторые фантастические картины становились настоящими народными хитами, обрастая армиями преданных фанатов, в то время как профессиональные критики встречали их с недоумением или даже открытой неприязнью.

Эксперты могли ругать такие ленты за упрощённые диалоги и шаблонность сюжета. Однако для миллионов зрителей именно эта непосредственность, энергия и зрелищность становились главными достоинствами.

«Разрушитель» (1993), 66% от критиков на RT

«Разрушитель» — это чистой воды культ 90-х, эталонный кассетный хит, который критики просто разнесли в пух и прах. Его ругали за всё: за бесконечные, будто бы бессмысленные перестрелки и взрывы, за излишнюю жестокость, за странную сатиру, которая, по мнению обозревателей, тут была совершенно ни к месту. Фильм называли пустым, однообразным и разочарованием для фанатов жанра.

Но прошли годы, и с «Разрушителем» случилась удивительная метаморфоза. Картина, сама того не зная, предсказала целый ряд социальных и технологических тревог. Неудивительно, что ее рейтинг у критиков со временем вырос до 66%.

Кадр из фильма «Разрушитель» (1993)

«Послезавтра» (2004), 45% от критиков на RT

Фильм, задуманный как масштабный триллер о климатическом коллапсе, сразу попал под шквал критики. Киноэксперты сочли его слишком гротескным, а учёные — научно несостоятельным. Казалось, картина обречена.

Но время расставило всё по местам. Теперь у «Послезавтра» уже 45% положительных рецензий — далеко не триумф, но уже не тотальный разгром.

А вот зрители с самого начала приняли фильм иначе. Для них это эталонный блокбастер про апокалипсис.

Кадр из фильма «Послезавтра» (2004)

«Водный мир» (1995), 59% от критиков на RT

«Водный мир» — это, пожалуй, самый эпический морской приключенческий боевик, который ещё на стадии съёмок чуть не утонул в собственных проблемах. Производство преследовали всё мыслимые напасти: бесконечные скандалы, травмы актёров, испорченные дорогущие декорации, раздутый до небес бюджет и мучительно долгий съёмочный процесс. В итоге картина и в прокате потерпела фиаско, добавив к своим бедам статус кассового провала.

Критики набросились на фильм с особой яростью. Их вердикт был суров: слабый сценарий с блёклыми диалогами, непомерная длина, карикатурные персонажи и общее ощущение, что это неудачная пародия на «Безумного Макса», только на воде.

Но простые зрители встретили «Водный мир» на ура, приняв его как грандиозное и захватывающее приключение. Даже сейчас, спустя десятилетия, фильм собирает тёплые отзывы.

Кадр из фильма «Водный мир» (1995)

«Универсальный солдат» (1992), 34% от критиков на RT

Фильм «Универсальный солдат» — это классический пример того, как мнение критиков и зрителей может расходиться. Бельгийскому мастеру Жан-Клоду Ван Дамму, как и многим другим звёздам экшена 90-х, регулярно доставалось от рецензентов.

И эта картина не стала исключением: она собрала более 60% разгромных откликов. Критики называли её проходным боевиком с картонным сюжетом, плоскими персонажами и обилием штампов, а работу режиссёра Роланда Эммериха обвиняли во вторичности, сравнивая с культовым «Терминатором-2».

Но в то время как эксперты разносили фильм в пух и прах, зрители устроили ему совсем другой приём. Видеокассеты затирали до дыр, чтобы снова и снова наблюдать за эпичным поединком Ван Дамма и Дольфа Лундгрена.

Кадр из фильма «Универсальный солдат» (1992)

Фото: Кадры из фильмов «Разрушитель» (1993), «Послезавтра» (2004), «Водный мир» (1995) «Универсальный солдат» (1992)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
