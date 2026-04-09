Эти эпизоды «Маши и Медведя» готова пересматривать вечно: сколько в мультфильме серий про сестричек — понравится и детям, и взрослым

Есть несколько любопытных эпизодов про Машу и Дашу.

На первый взгляд может показаться, что двоюродные сестрички из мультсериала «Маша и Медведь» абсолютно одинаковы. Однако мы знаем, что Маша и Даша – это совершенно разные личности. Мы насчитали 7 серий про сестричек и рассказываем про них.

«Двое на одного»

К Маше в гости приезжает её сестричка Даша. Внешне они действительно схожи, но по характеру совершенно разные.

Даша — строгая и аккуратная, тогда как Маша полна радости и хочет показать Даше своего друга Медведя. И вот здесь начинается настоящая история.

«До новых встреч!»

Это утро навсегда изменило жизнь Медведя. Внезапно Маша начинает взрослеет, что вызывает удивление и даже страх у Медведя и других друзей.

Даша решает забрать Машу к себе, о чем сообщает ей по телефону. Мишка очень огорчен её уходом и делает все возможное, чтобы она осталась, но в конце концов Маша все же уезжает.

«На круги своя»

Мишка грустит и никак не может смириться с разлукой с Машей. Тем временем лесные жители, воспользовавшись её отсутствием, разбирают игрушки и веселятся во дворе. Кажется, что в лесу наконец-то воцарилось спокойствие. Но жизнь полна неожиданностей, и даже простой телефонный звонок может все изменить.

«Три Машкетёра»

Настоящие мушкетёры всегда готовы прийти на помощь, особенно когда дело касается любви. Мишка готовит сюрприз к дню рождения Медведицы и надеется вручить его лично, но в самый неподходящий момент его атакуют пчелы.

Друзья готовы помочь Мишке и доставить подарок, даже если им придётся сразиться с волками «кардинала».

«Вся жизнь – театр»

Что может быть лучше, чем хорошая игра? Хорошая театральная игра! Именно так решили Маша, Даша, Панда и Розочка. Однако им не так просто договориться о том, что и в каком театре они будут играть.

«Первая ласточка»

Вы когда-нибудь слышали о орнитологии? Это наука о птицах, и именно она становится новым увлечением Даши, которая приезжает в гости к Маше и Мишке. Она открывает для себя новый уникальный вид пернатых, который ее очень удивит.

«Макароны по-флотски»

Кто в лесу лучший повар? У Маши нет сомнений в правильном ответе. Она готовит макароны, что может быть проще? Но Даша, кажется, считает, что блюдо получилось несъедобным. Как всегда, разрешить спор между девочками придется Медведю.

Каждая из серий понравится и взрослым, и детям. В каждой истории есть мораль. А смех гарантирован. Приятного просмотра.