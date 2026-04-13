Эти два знака Зодиака настоящие любимцы Небес: благословение им даровала сама Ванга

13 апреля 2026 19:06
Знаки зодиака

Болгарская ясновидящая пророчила им большое будущее. 

Болгарская провидица Ванга утверждала, что в некоторых знаках зодиака скрыта особенно большая сила. По её словам, этот врождённый потенциал может служить как благим целям, так и наносить вред, если его не контролировать. Ванга выделяла три знака, в которых, по её мнению, сосредоточена «великая сила»: Телец, Скорпион и Рыбы.

Телец, по словам ясновидящей, обладает редкой выносливостью и упорством. Представители этого знака склонны направлять энергию на практические задачи, создание уюта и устойчивости вокруг себя. Они не склонны к всплескам настроения и часто недооценивают собственное влияние на людей. Ванга видела в Тельцах потенциальных лидеров, которым стоит выйти за рамки привычного комфорта, чтобы раскрыть способности и претворить крупные замыслы в жизнь.

Скорпион, как говорила Ванга, отличается глубиной чувств и внутренней интенсивностью. В нём таится мощь, способная пробивать любые преграды, но нередко эта сила обращена внутрь: на борьбу с собственными страхами и поиски истины. Склонность к контролю и умение оставаться в тени иногда перерастают в манипуляции. Прорицательница советовала Скорпионам избавиться от страхов и позволить себе доверять собственной силе.

Рыбы, по её словам, наделены ярко выраженной интуицией, сострадательностью и творческим началом. Они способны создавать произведения, которые глубоко трогают людей и оставляют долгий след. Вместе с тем Рыбы часто живут в мире фантазий и не всегда замечают, насколько сильно ощущают и видят то, что скрыто от других. Ванга рекомендовала этому знаку учиться слушать внутренний голос и смелее проявлять себя в реальной жизни.

Ванга подчёркивала: сила этих знаков — не только дар, но и ответственность. То, как люди распоряжаются своими сильными сторонами, определяет, принесут ли они пользу окружающим или нанесут вред. Чтобы потенциал работал во благо, нужно осознавать свои возможности и работать над личной дисциплиной и честностью перед самим собой.

Камилла Булгакова
