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Киноафиша Статьи 2 старых детективных сериала, которые ничем не хуже новых: начнете смотреть и не сможете оторваться

2 старых детективных сериала, которые ничем не хуже новых: начнете смотреть и не сможете оторваться

2 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Напарницы», «Роузвуд»

Один — про напарниц, которые ломают стереотипы, другой — с глянцем Майами и харизматичным доктором.

Не все отличные сериалы обязательно должны быть свежими, с обложкой 2026 года. Иногда именно старые детективы оказываются идеальными: в них — уютная атмосфера, герои, которых хочется знать лично, и ровный сюжет без резких скачков рейтингов.

Рассказываем про две такие истории — одна с анатомией и стилем, другая с юмором и женским напором. Если хочется залипнуть всерьёз — это то, что нужно.

«Напарницы»: женщин в детективах не бывает слишком много

Кадр из сериала «Напарницы»

«Напарницы» — это семь сезонов дружбы, расследований и правильной химии. Джейн — жёсткий коп, Мора — элегантный судмедэксперт.

Вместе они закрывают дела, в которых другие сдались бы. И делают это с иронией, умом и личной драмой. Сериал не скатывается, а развивается от сезона к сезону, оставляя ощущение настоящего партнёрства — не только в полиции, но и по жизни.

«Роузвуд»: следствие ведёт патолог-оптимист

«Роузвуд»

Детектив с изюминкой: главный герой — частный патологоанатом из Майами, у которого редкое сердце и несгибаемый оптимизм.

Бомонт Роузвуд не просто разгадывает преступления, он делает это с улыбкой и передовой техникой. Вместе с детективом Аннализой Виллой они вытаскивают правду буквально из мертвого тела. Сериал держится на харизме, динамике и вечном лете.

Фото: Кадр из сериала «Напарницы», «Роузвуд»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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