Даже цифры в фильмах Гайдая что-то значили: эти намеки для взрослых поняли только те, кто жил в 70-е

Фраза персонажа Милославского из фильма Гайдая: «Стоматологическая поликлиника? Добавочный три-шестьдесят два!» — при первом восприятии выглядит как бессмысленная шутка.

Для зрителей тех лет в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» раскрывался иной смысл. Указанное сочетание цифр — не телефонный номер, а стоимость бутылки водки в советских магазинах: 3 рубля 62 копейки. Речь шла о настойке с этикеткой, оформленной в виде ломаной линии, которую в народе называли «коленвал».

Режиссёр часто встраивал в диалоги намёки и элементы, понятные аудитории в конкретный исторический период.

В «Бриллиантовой руке» автомобильный номер «28-70 ОГО» тоже несёт скрытое значение: такова была цена бутылки до деноминации. Буквы же «ОГО» передают типичную реакцию человека на повышение цен.

Сегодня такие шутки можно не заметить без знакомства с обстановкой тех лет. Тем не менее именно эти подробности сохраняют советские комедийные фильмы актуальными спустя долгое время.