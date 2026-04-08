Киноафиша Статьи Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки

Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки

8 апреля 2026 09:25
Кадр из мультсериала «Три кота»

Готовить печенье несложно.

Ваши малыши фанаты «Трех котов»? Устройте им кулинарный сюрприз.

Испеките домашнее печенье-колечки с арахисом прямо по рецепту Папы-кота. Это не только вкусно, но и отличный способ провести время с детьми за полезным занятием.

Ингредиенты

1 стакан муки

50 граммов сливочного масла

1 яйцо

2 столовые ложки меда

Половина чайной ложки разрыхлителя

50 граммов молотого арахиса

Кадр из мультсериала «Три кота»

Приготовление

Возьмите размягчённое сливочное масло, соедините его с яйцом и мёдом. Всыпьте просеянную муку, добавьте разрыхлитель и арахис, затем вымешайте тесто до однородности.

Раскатайте получившуюся массу в пласт и с помощью формочки или обычного стакана вырежьте аккуратные колечки. Отправьте их в духовку на четверть часа при температуре 180 градусов — дождитесь, пока выпечка подрумянится до приятного золотистого оттенка.

В итоге получается хрустящее, душистое и при этом полезное угощение. Приятного аппетита!

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Читать дальше 9 апреля 2026
Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут Читать дальше 9 апреля 2026
Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты Читать дальше 8 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
«Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом «Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом Читать дальше 9 апреля 2026
Эти эпизоды «Маши и Медведя» готова пересматривать вечно: сколько в мультфильме серий про сестричек — понравится и детям, и взрослым Эти эпизоды «Маши и Медведя» готова пересматривать вечно: сколько в мультфильме серий про сестричек — понравится и детям, и взрослым Читать дальше 9 апреля 2026
«СМЕРШ 4» возвращается уже сегодня, 9 апреля: где смотреть, кто в кадре и что покажут в новом сезоне — собрали всю информацию «СМЕРШ 4» возвращается уже сегодня, 9 апреля: где смотреть, кто в кадре и что покажут в новом сезоне — собрали всю информацию Читать дальше 9 апреля 2026
Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Читать дальше 9 апреля 2026
