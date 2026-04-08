Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки

Ваши малыши фанаты «Трех котов»? Устройте им кулинарный сюрприз.

Испеките домашнее печенье-колечки с арахисом прямо по рецепту Папы-кота. Это не только вкусно, но и отличный способ провести время с детьми за полезным занятием.

Ингредиенты

1 стакан муки

50 граммов сливочного масла

1 яйцо

2 столовые ложки меда

Половина чайной ложки разрыхлителя

50 граммов молотого арахиса

Приготовление

Возьмите размягчённое сливочное масло, соедините его с яйцом и мёдом. Всыпьте просеянную муку, добавьте разрыхлитель и арахис, затем вымешайте тесто до однородности.

Раскатайте получившуюся массу в пласт и с помощью формочки или обычного стакана вырежьте аккуратные колечки. Отправьте их в духовку на четверть часа при температуре 180 градусов — дождитесь, пока выпечка подрумянится до приятного золотистого оттенка.

В итоге получается хрустящее, душистое и при этом полезное угощение. Приятного аппетита!