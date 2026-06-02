Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас

Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас

2 июня 2026 11:00
Кадр из сериала «Ганц» (2004), «Texhnolyze» (2003), «Евангелион» (1995)

Мрачные и местами очень правдивые.

Научная фантастика в аниме умеет быть яркой и вдохновляющей. Но есть тайтлы, которые вместо утопий предлагают зрителю холодный душ антиутопии — с болью, страхом и горькими выводами о человеческой природе. Вот шесть аниме, после которых мир уже не кажется прежним.

«Ганц» (2004)

Смерть здесь — лишь отправная точка. Герои «Ганца» попадают в жестокую «игру» по уничтожению пришельцев, и каждый раунд становится всё безысходнее. Никакой победы, только очередная попытка выжить. Атмосфера — смесь «Матрицы» и кошмара, из которого нельзя проснуться.

«Паразит: Учение о жизни» (2014)

Инопланетные паразиты захватывают тела людей, превращая их в жутких мутантов. Подросток Синъити выживает только благодаря странному союзу с существом по имени Миги. Здесь и боди-хоррор, и философия — порой чужак с другой планеты оказывается человечнее самих людей.

«Texhnolyze» (2003)

Подземный город, гниющий изнутри, и герой, лишившийся руки и ноги в бою. «Технолайз» — это депрессия, упакованная в анимацию: здесь нет светлых красок и спасения, только медленное угасание и борьба за остатки человеческого достоинства.

«Инуясики» (2017)

Пожилой мужчина и озлобленный подросток становятся киборгами с одинаковыми сверхспособностями. Один использует их, чтобы помогать людям, другой — чтобы убивать. Контраст между ними бьёт сильнее любого спецэффекта, заставляя задуматься, что бы сделали вы.

«Евангелион» (1995)

Начинается как меха-боевик, а заканчивается как психологическая драма о страхах, одиночестве и вине. Хидэаки Анно раздевает своих героев до самой души, и зритель остаётся с ними наедине в опустошающем финале.

«Эрго Прокси» (2006)

Антиутопия, где андроиды получают самосознание, а люди теряют веру в реальность. «Ergo Proxy» сочетает философию, детектив и киберпанк, оставляя после себя гнетущее чувство: возможно, мир за окном ничуть не менее искусственный.

Фото: Кадр из сериала «Ганц» (2004), «Texhnolyze» (2003), «Евангелион» (1995)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым Читать дальше 3 июня 2026
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Читать дальше 3 июня 2026
Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона Читать дальше 2 июня 2026
«Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» «Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» Читать дальше 1 июня 2026
Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Читать дальше 1 июня 2026
836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз 836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз Читать дальше 31 мая 2026
5 криминальных сериалов, у которых каждый сезон — на вес золота: Collider признал их лучшими, а зрители это подтверждают 5 криминальных сериалов, у которых каждый сезон — на вес золота: Collider признал их лучшими, а зрители это подтверждают Читать дальше 31 мая 2026
Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Читать дальше 30 мая 2026
В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? Читать дальше 30 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше