Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас

Научная фантастика в аниме умеет быть яркой и вдохновляющей. Но есть тайтлы, которые вместо утопий предлагают зрителю холодный душ антиутопии — с болью, страхом и горькими выводами о человеческой природе. Вот шесть аниме, после которых мир уже не кажется прежним.

«Ганц» (2004)

Смерть здесь — лишь отправная точка. Герои «Ганца» попадают в жестокую «игру» по уничтожению пришельцев, и каждый раунд становится всё безысходнее. Никакой победы, только очередная попытка выжить. Атмосфера — смесь «Матрицы» и кошмара, из которого нельзя проснуться.

«Паразит: Учение о жизни» (2014)

Инопланетные паразиты захватывают тела людей, превращая их в жутких мутантов. Подросток Синъити выживает только благодаря странному союзу с существом по имени Миги. Здесь и боди-хоррор, и философия — порой чужак с другой планеты оказывается человечнее самих людей.

«Texhnolyze» (2003)

Подземный город, гниющий изнутри, и герой, лишившийся руки и ноги в бою. «Технолайз» — это депрессия, упакованная в анимацию: здесь нет светлых красок и спасения, только медленное угасание и борьба за остатки человеческого достоинства.

«Инуясики» (2017)

Пожилой мужчина и озлобленный подросток становятся киборгами с одинаковыми сверхспособностями. Один использует их, чтобы помогать людям, другой — чтобы убивать. Контраст между ними бьёт сильнее любого спецэффекта, заставляя задуматься, что бы сделали вы.

«Евангелион» (1995)

Начинается как меха-боевик, а заканчивается как психологическая драма о страхах, одиночестве и вине. Хидэаки Анно раздевает своих героев до самой души, и зритель остаётся с ними наедине в опустошающем финале.

«Эрго Прокси» (2006)

Антиутопия, где андроиды получают самосознание, а люди теряют веру в реальность. «Ergo Proxy» сочетает философию, детектив и киберпанк, оставляя после себя гнетущее чувство: возможно, мир за окном ничуть не менее искусственный.