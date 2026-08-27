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Киноафиша Статьи 5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами

5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Я люблю Новый год»

Ленты переняли сюжет и основные мотивы действий героев.

Зарубежное кино не раз обращалось к идеям, которые уже были воплощены в советских и российских фильмах. Иногда речь идёт об официальных ремейках, а порой сходство оказывается настолько заметным, что зрители начинают искать связь даже без прямых подтверждений со стороны создателей.

Мы собрали пять зарубежных картин, которые так или иначе повторили сюжеты советского и российского кино.

«Как вернуть её за 7 дней»

Литовский фильм явно перекликается с российской комедией «Статус: Свободен». В центре истории — мужчина, которого неожиданно бросает девушка. Мириться с таким финалом он не собирается и решает вернуть возлюбленную, следуя советам окружающих, которые далеко не всегда оказываются разумными.

В результате личная драма превращается в лёгкую комедию о том, как человек пытается справиться с неудачами в отношениях.

Кадр из фильма «Как вернуть её за 7 дней»

«Проклятие пиковой дамы»

Канадский фильм использует сюжетную основу российского хоррора «Пиковая дама: Черный обряд». Здесь подростки также решают ради развлечения вызвать загадочную сущность из зеркала, но вскоре понимают, что безобидная, на первый взгляд, игра обернулась серьёзной угрозой.

Знакомые элементы вроде мрачных помещений, зеркал и сверхъестественного преследования сохранились. В итоге фильм показывает, что идея подростковой игры с потусторонними силами работает независимо от страны.

Кадр из фильма «Проклятие пиковой дамы»

«Путешествие на доисторическую планету»

Американский продюсер Роджер Корман увидел потенциал в советской фантастике «Планета бурь» и решил приспособить её для западных зрителей. Из оригинальной картины убрали сцены с советскими актёрами, добавили американских исполнителей и новые диалоги, а масштабные декорации и спецэффекты Павла Клушанцева оставили практически без изменений.

В результате получился необычный фильм, в котором советская фантастика соседствует с американской подачей 1960-х.

Кадр из фильма «Путешествие на доисторическую планету»

«Исчезнувшая в звездах»

Китайский триллер обращается к пьесе Робера Тома, по которой в СССР уже сняли фильм «Ловушка для одинокого мужчины». История начинается с исчезновения женщины во время отдыха на курорте. Когда она неожиданно появляется вновь, её муж утверждает, что перед ним совершенно другой человек.

С этого момента начинается психологическая игра, в которой всё меньше понятно, кому можно верить. Китайская версия делает акцент на напряжении, визуальной стороне и неожиданных сюжетных поворотах, превращая знакомую детективную историю в динамичный триллер.

Кадр из фильма «Исчезнувшая в звездах»

«Я люблю Новый год»

Индийская версия «Иронии судьбы» переносит знакомую историю в совсем другие декорации. Вместо советского Ленинграда и Москвы действие разворачивается в Нью-Йорке, а привычные бытовые детали получают местный колорит. Однако основная завязка остаётся прежней: ошибка приводит героя не в ту квартиру и становится началом неожиданного знакомства.

Болливудская версия заметно отличается от советского оригинала по настроению. Здесь больше музыки, красок, эмоциональных сцен и характерной для индийского кино выразительности.

Кадр из фильма «Я люблю Новый год»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Как вернуть её за 7 дней» (2017), «Проклятие пиковой дамы» (2021), «Путешествие на доисторическую планету» (1965), «Исчезнувшая в звездах» (2022), «Я люблю Новый год» (2015)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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