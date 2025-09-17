Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме

Если вы в поиске фильмов, о которых говорят все, то ловите список главных хитов прямо сейчас. Эти картины уверенно держатся в топе Rotten Tomatoes, собирают восторженные (а иногда и скептические) отзывы и вызывают настоящий ажиотаж — от хоррора по Кингу до авторских экспериментов Спайка Ли.

«Долгая прогулка» (2025)

Фрэнсис Лоуренс снял экранизацию первой книги Стивена Кинга, и получилось тревожное зрелище: подростки идут смертельным маршрутом, где остановка — равна гибели. Купер Хоффман и Дэвид Джонссон сыграли с такой отдачей, что фильм сразу попал в топ — рейтинг 89 %.

«Орудия» (2025)

Зак Креггер снова в деле после «Варвара». Его новый хоррор «Орудия» о таинственном исчезновении целого школьного класса уже назвали «триумфом жанра». Джош Бролин и Джулия Гарнер добавляют веса актёрскому составу, а Томатометр сияет — 94 %.

«Заклятие: Последний обряд» (2025)

Финальная часть истории о супругах Уорренах. Вера Фармига и Патрик Уилсон возвращаются, но критики сдержанны — всего 57 %. Зато для фанатов хоррор-вселенной «Заклятие» это возможность ещё раз нырнуть в жуткий мир, где тьма всегда рядом.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)

Аниме-блокбастер года: финальная трилогия стартует на полном ходу. Восторженные 98 % на Rotten Tomatoes, визуальная мощь и сцены, от которых замирает сердце. Для поклонников франшизы это обязательный просмотр, для новичков — отличный шанс влиться в историю.

«Сверху вниз» (2025)

Спайк Ли и Дензел Вашингтон снова вместе. Триллер о музыкальном магнате, ставшем целью преступников, наполнен любовью к Нью-Йорку и энергией уличной драмы. В актёрском составе ещё и Джеффри Райт с A$AP Rocky. Рейтинг — 86 %.

Вот такие премьеры осени — на любой вкус: от гнетущей антиутопии до зрелищного аниме. Что выберете первым?

