Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет

Для большинства телезрителей Иван Колесников — это прежде всего Брагин из остросюжетного сериала НТВ «Первый отдел». Однако актер не намерен останавливаться на достигнутом: в его графике множество новых проектов, которые, судя по всему, способны затмить прежний успех и точно найдут живой отклик у аудитории. Большинство из них выйдут уже в этом году, а №3 — уже на этой неделе.

«Город Брежнев»

События разворачиваются в 1983 году в городе, который тогда именовался Брежнев. Годом ранее Набережные Челны получили новое название в честь недавно умершего советского лидера Л.И. Брежнева, но уже спустя несколько лет населенному пункту вернули историческое имя.

В центре повествования — подростковые уличные группировки, называющие себя «конторой» и считающие себя полноправными хозяевами положения. Один из главных персонажей, Артур, не состоит ни в одной из банд, однако волею случая оказывается в кругу «конторских». Это приводит к трагедии: юноша убивает милиционера. Герою предстоит не раз оказаться на грани гибели и, повзрослев, обрести самого себя.

«Ищейка 9»

И личная, и профессиональная жизнь Александры Кушнир обретают новые краски. Расследования и романтические отношения не дают ей заскучать: преступные интриги и тайны минувших лет тесно переплетаются со свежими вызовами.

Повзрослевший сын Миша заявляет, что хочет жить с Борисом; отношения Жиркова и Софьи трещат по швам. Сама же Кушнир с головой окунается в новый роман и, конечно, в свою горячо любимую работу.

«Новороссия. Потёмкин», с 27 марта на «Первом»

События разворачиваются в эпоху стремительного подъема России: идет становление Черноморского флота, воплощается в жизнь «греческий проект» Екатерины II. Все эти достижения становятся реальностью благодаря усилиям и поддержке князя Потемкина.

Параллельно развивается скрытая от чужих глаз линия его частной жизни — союз с императрицей. В этой ленте Колесников сыграл главную роль — Григория Потемкина.

«Околоточный»

Конец XIX века. В провинциальном городе происходит жестокое преступление — убийство всех членов семьи Охапкиных. Расследование поручают опытному полицейскому с военным прошлым Ивану Хватову, который уже был готов выйти на пенсию. В ходе разбирательства он устанавливает, что причиной преступления стали крупные деньги, вырученные от продажи хутора.

Собирая улики, околоточный надзиратель выходит на графа Добужинского, который погряз в карточных долгах. Однако его сестра, графиня Ольга, категорически не согласна с тем, что ее брат является убийцей, и начинает собственное расследование, чтобы установить истину.

«Тверская. Здесь и сейчас»

В центре Москвы происходит очередное резонансное убийство, расследованием которого занимаются прежние герои. Иван Соболев возвращается в столицу, преследуя след опасной банды грабителей-гастролеров.

Сыщик готов помогать бывшим коллегам раскрывать текущие преступления, а взамен просит их поддержки в поиске преступной группировки и противодействии коррумпированным высокопоставленным сотрудникам МВД.