Эти 5 сериалов пытались стать новой «Игрой престолов», но у них не вышло: хотя заявка на успех была мощная

И их можно смотреть без привязки к миру Джорджа Мартина.

После феномена «Игры престолов» индустрия долго искала ей замену: с интригами, кровью, властью и большим миром. Кто-то делал ставку на масштаб, кто-то — на политику, а кто-то просто мечтал повторить эффект. Получилось по-разному — но именно в этом и интересно разбираться.

«Дом Дракона» (2022 — …)

Самый очевидный и честный наследник. Этот сериал не притворяется «новой Игрой престолов», а разворачивает ту же вселенную, делая ставку на внутрисемейную войну, характеры и медленно закипающую катастрофу. Драконов здесь больше, но главное — снова работает драматургия власти, где каждый выбор имеет цену.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022 — …)

Amazon вложился с королевским размахом и явно мечтал получить свой Вестерос. Визуально сериал действительно впечатляет, но вместо жестокой политики здесь — миф, легенда и попытка уместить тысячелетия истории в формат теледрамы. Амбиции гигантские, результат — спорный, но пройти мимо невозможно.

«Последнее королевство» (2015–2022)

Исторический ответ «Игре престолов» без магии, но с тем же ощущением постоянной угрозы. Англия времён викингов, война культур и герой, разрывающийся между двумя мирами. Здесь меньше дворцовых интриг, зато больше честной грязи, крови и выживания.

«Видеть» (2019–2022)

Постапокалипсис вместо фэнтези, но логика та же: мир разрушен, власть делят жестокие лидеры, а политика решает судьбы тысяч. Сериал выделяется идеей общества слепых и харизмой Джейсона Момоа. Это «Игра престолов», пересобранная через выживание и семью.

«Марко Поло» (2014–2016)

Netflix сделал ставку на исторический эпос с восточным колоритом. Интриги при дворе Хубилай-хана, борьба за влияние и роскошные батальные сцены явно вдохновлены Вестеросом. Сериал не стал хитом, но именно здесь впервые стало понятно, что стриминги готовы играть по крупному.

Ни один из этих проектов так и не стал «новой Игрой престолов» — и, возможно, это к лучшему. Каждый из них пошёл своим путём, доказав, что повторить эффект Вестероса невозможно, а вот переосмыслить его — вполне.

