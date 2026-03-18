5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется

18 марта 2026 19:35
Зрители поставили им щедрые оценки.

Начало 2026 года выдалось щедрым на качественные сериалы. Пока одни проекты только готовятся к премьере, другие уже полностью выложены на стримингах и собрали внушительную зрительскую базу.

Самое приятное, что многие из них получили на IMDb оценки выше семи баллов, а это значит —действительно крепкие истории, которые стоит вписать в список на ближайший вечер.

В нашей подборке — проекты разных жанров. Каждый со своей историей и атмосферой.

«Рыцарь Семи Королевств» (8.8)

Проект переносит зрителей в Вестерос за сто лет до событий «Игры престолов». В центре внимания — не битвы и заговоры, а путь, диалоги и человеческие связи. Главные герои — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный спутник Эгг.

«Маленькие пророки» (8.3)

Уже семь лет Майкл Слип существует в режиме ожидания. После того как его девушка Клеа бесследно исчезла, жизнь превратилась в бесконечную череду рабочих смен и визитов к отцу в дом престарелых. Окружающие давно смирились и советуют двигаться дальше, но Майкл продолжает верить, что она жива.

«Можно ли перевести любовь?» (7.9)

В центре сюжета — переводчик, который свободно говорит на нескольких языках и умеет находить подход к любым клиентам. Его профессиональная репутация безупречна, пока он не соглашается на новый заказ. Теперь ему предстоит работать с капризной звездой, которая категорически отказывается идти на контакт.

«Судья Ли Хан-ён» (7.7)

Судья Ли Хан‑ён давно перестал верить в справедливость и привык работать по правилам, где на первом месте личная выгода. Но неожиданно он получает шанс всё изменить. Благодаря магии герой возвращается на десять лет назад и оказывается в собственном молодом теле.

Теперь ему предстоит решить, останется ли он прежним или наконец поставит правосудие выше собственных интересов.

«Чудо-человек» (7.5)

Проект от Marvel, где супергероика уходит на второй план. В центре сюжета — актёр Саймон Уильямс, который мечтает получить главную роль в новом фильме «Чудо‑человек».

Его путь пересекается с Тревором Слеттери — необычным и непредсказуемым конкурентом. Сериал строится не вокруг экшена, а вокруг человеческих отношений, амбиций и творческого соперничества.

Светлана Левкина
