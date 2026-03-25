Эти 5 новых российских сериалов все будут смотреть в конце марта: №1 — хит с Брагиным

Первая половина марта порадовала публику премьерами сразу нескольких проектов: «На льду», «Черное солнце 2», «Время счастливых». Однако наибольшее количество новинок ожидается в конце месяца. В нашем обзоре — пять из них.

«Склифосовский 13», платформа Смотрим, 25 марта

С предыдущего сезона прошел год — в судьбах полюбившихся зрителям героев многое изменилось.

Хромову поручают руководить двумя амбициозными ординаторами, которым суждено пройти тот же путь, что когда-то и их старшие наставники.

Семью Брагиных ожидают серьезные испытания: у Марины появляется бывший муж Марк, и между ним и Брагиным вспыхивает изнурительное противостояние.

«Черная графиня», Okko, 26 марта

В театральных и светских кругах слагают легенды о спектакле талантливого режиссера. Единственный зритель этой постановки становится полноценным участником происходящего, причем каждое представление создается персонально под определенного человека.

Во время двенадцатого по счету показа погибает один из актеров. Остальные оказываются изолированными от внешнего мира. Начинается другое действо, в котором на поверхность вырываются самые темные стороны человеческой натуры.

«Зов русалки», ТВ-3, 30 марта

В маленьком городке на побережье случаются таинственные смерти. Местные жители убеждены, что к ним причастны мифические русалки — в этих краях о них издавна ходят предания.

Приехавший из столицы сыщик, специализирующийся на поимке серийных убийц, в сверхъестественное не верит. Однако чем дальше он продвигается в расследовании, тем яснее становится: в этой истории кроется нечто, не поддающееся объяснению.

«Как Деревянко Чехова играл», СТС, 30 марта

Беззаботный актер берется за съемки картины об Антоне Чехове. Но внезапно проект оказывается на грани срыва. Выясняется, что правнучка писателя решительно против экранизации биографии своего великого предка.

Павлу Деревянко ничего не остается, кроме как направиться в Таганрог — на родину классика. Там он рассчитывает убедить потомка знаменитого земляка и заручиться ее согласием на съемки. Однако задача оказывается не из простых.

«Большой человек», ТНТ, 30 марта

Айтишник Матвей безнадежно влюблен в ослепительную красавицу Свету, но девушка относится к парню с избыточным весом исключительно как к другу. Матвей решает сбросить килограммы, чтобы устроить личную жизнь.

Он записывается в тренажерный зал, где знакомится с требовательным тренером Юлей. Со временем она становится для него не просто наставницей, но и близким человеком.

Главную роль в проекте сыграл Роман Попов, который прошлой осенью скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Телеканал ТНТ приурочил премьеру сериала к памяти артиста.