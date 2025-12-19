Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты

«Очень странные дела» давно стали символом современной поп-фантастики: дети на велосипедах, монстры из другого измерения, синтезаторы и бесконечная тоска по 80-м. Но за пределами Хоукинса жанр давно ушёл вперёд — стал жёстче, умнее и амбициознее. Вот пять сериалов, которые в научной фантастике играют в более высокую лигу.

«Извне» (From, 2022–…)

Если «Очень странные дела» — это страшная сказка для подростков, то «Извне» — взрослый кошмар без инструкции по выживанию. Маленький город ловит всех, кто в него попадает, а ночью за жителями выходят существа, от которых не спрятаться. Сериал давит атмосферой, сложной мифологией и ощущением безысходности. Здесь нет ностальгии — только страх и загадка, которая с каждым сезоном становится глубже.

«Тьма» (Dark, 2017–2020)

Немецкий сериал, который превратил научную фантастику в интеллектуальный квест. Исчезновение ребёнка запускает цепочку событий, охватывающих поколения, временные петли и семейные тайны. «Тьма» требует внимания и терпения, но взамен даёт редкое чувство цельного, продуманного мира. На фоне него сюжет «Очень странных дел» выглядит почти линейным.

«Мандалорец» (The Mandalorian, с 2019)

Космический вестерн во вселенной «Звёздных войн», который работает как большое кино. История одинокого наёмника и Грогу сочетает экшен, лирику и масштабное миростроение. Там, где Netflix играет в камерность, «Мандалорец» разворачивает целую галактику — и делает это с редким чувством стиля.

«Рик и Морти» (Rick and Morty, с 2013)

Анимация, которая умнее половины живых сериалов. Безумные путешествия по вселенным здесь соседствуют с философией, экзистенциальным юмором и неожиданной эмоциональной болью. «Рик и Морти» не просто развлекает — он заставляет думать, и в этом смысле оставляет «Очень странные дела» далеко позади.

«Восьмое чувство» (Sense8, 2015–2018)

Проект Вачовски — это научная фантастика про связь людей, эмоции и идентичность. Восемь героев по всему миру оказываются ментально связаны и вынуждены учиться быть одним целым. Смело, искренне и масштабно — сериал берёт не монстрами, а человечностью и редкой для жанра эмоциональной честностью.

