Эти 5 кассовых фильмов 2025 года отметили и критики: заслуженно заработали миллионы долларов в прокате

5 января 2026 12:19
Кадр из фильма «Зверополис 2»

Заслужили высокую оценку и от экспертов в мире кино.

2025-й доказал: кинотеатры ещё рано списывать со счетов. Даже в непростых условиях зрители шли на большие премьеры, а кассовые сборы снова стали темой для разговоров. Правда, любовь публики и восторг критиков в этот раз далеко не всегда совпадали. Вот пять самых интересных и показательных фильмов года — тех, о которых спорили больше всего.

«Формула-1»

Фильм с Брэдом Питтом стал редким примером аттракциона, который критики приняли почти без оговорок. Сюжет здесь прямолинеен и предсказуем, но адреналин, скорость и ощущение присутствия на трассе работают безотказно. «Формула-1» хвалят за зрелищность, харизму Питта и честное признание: это кино, созданное для большого экрана и ревущего зала.

«Супермен»

Новый старт киновселенной DC оказался неожиданно тёплым. Критики отметили: Джеймс Ганн вернул Супермену человеческое лицо, убрав мрачную тяжеловесность прошлых версий. Да, фильму ставят в вину перегруженность персонажами и простоватый конфликт, но в целом «Супермен» стал редким супергеройским фильмом, который хочется назвать искренним.

«НеЧжа 2»

Кадр из фильма «НеЧжа 2»

Абсолютный кассовый гигант 2025 года и один из самых успешных анимационных фильмов в истории. Продолжение китайского хита покорило зрителей масштабом, эмоциями и визуальным размахом. Критики признают: сюжет местами перегружен мифологией, но сила истории о семье, принятии себя и выборе судьбы перекрывает все недостатки.

«Зверополис 2»

Продолжение, которое ждали почти десять лет, оказалось именно тем, чем должно было быть: умным, ироничным и актуальным. Критики не в полном восторге — слишком уж знакомым кажется ход расследования, — но признают, что «Зверополис 2» сохраняет дух оригинала и по-прежнему говорит о предрассудках и страхе перед «другими» понятным языком.

«Как приручить дракона»

Редкий случай, когда игровой ремейк не вызывает раздражения. Критики сходятся во мнении: фильм слишком аккуратен и почти дословно следует оригиналу, но именно это и становится его главным плюсом. «Как приручить дракона» сохранил магию первоисточника, трогательные отношения Иккинга и Беззубика и ощущение настоящего приключения — пусть и без революций.

Кассовые лидеры 2025 года показали, что зрители готовы поддерживать и ностальгию, и эксперименты, и большие зрелища. А критики — по-прежнему те самые люди, которые не боятся сказать: «эффектно» не всегда значит «глубоко». Именно на этом противоречии кино и живёт.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из фильма «Зверополис 2»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
