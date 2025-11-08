Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря

Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря

8 ноября 2025 07:00
Кадры из фильмов «Братья Гримм» (2005), «Звездная пыль» (2007), «Меч короля Артура» (2017)

Проекты имеют собственное очарование.

Когда «Властелин колец» Питера Джексона вышел в прокат в 2001 году, первый же фильм произвел фурор. Трилогия доказала, что фэнтези может обладать такой же эмоциональной глубиной, эпическим размахом и финансовым успехом, как и другие блокбастеры в Голливуде.

А победа «Возвращения короля» в номинации «Лучший фильм» на «Оскаре» подтвердила, что проекты такого жанра достойны признания критиков. Но у громкого успеха лент были и другие последствия.

Каждая студия захотела найти следующее Средиземье. Компании начали искать любые франшизы, которые можно было бы растянуть на несколько фильмов, что привело к циклу «дешёвых копий», так и не сумевших передать творческую энергию картин Джексона. На их фоне действительно неплохие релизы, хоть и более камерные, незаслуженно потерялись.

«Братья Гримм»

Лента Терри Гиллиама вышла в 2005 году непосредственно в период ажиотажа после «Властелина колец». В то время зрители и студии искали прямолинейные эпопеи, а «Братья Гримм» были странными. Это оказалась сюрреалистичная чёрная комедия.

Тем не менее, у фильма крепкий актерский дуэт — Мэтта Дэймона и Хита Леджера, а еще эстетика «Сонной лощины» Тима Бёртона. У «Братьев Гримм» было куда больше индивидуальности, чем у других фэнтези того времени.

Кадр из фильма «Братья Гримм»

«Спайдервик: Хроники»

Лента 2008 года стала жертвой неудачной даты выхода. Фильм оказался «зажат» между релизами «Гарри Поттера и Ордена Феникса» и «Хроник Нарнии: Принц Каспиан». На фоне успешных и более популярных франшиз проект остался просто незаметен.

И напрасно — хоть фильм «Спайдервик: Хроники» и был более камерным, но подарил зрителям неплохой сюжет и целый фантастический мир. А еще картина очень аккуратно смешивает обычные спецэффекты с CGI, и отторжения это не вызывает.

Кадр из фильма «Спайдервик: Хроники»

«Звездная пыль»

Фильм имеет по-настоящему выдающийся каст — от Роберта Де Ниро и Питера О’Тула до Мишель Пфайффер. Лента «Звездная пыль» является сочетанием романтики, фэнтези и приключений. Она не вписывалась чётко ни в одну категорию, что, вероятно, и стало причиной того, что многие зрители её пропустили.

Фильм был недооценён в коммерческом плане и, возможно, был ориентирован на не ту аудиторию. Некоторые приняли его за обычную романтическую историю, в то время как другие увидели в нём молодёжный проект. Только с годами картина заработала репутацию одного из самых уникальных фэнтези-фильмов 2000-х.

Кадр из фильма «Звездная пыль»

«Легенда о Зеленом рыцаре»

Когда фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» вышел в 2021 году, многие ожидали чего-то более похожего на «Игру престолов». Вместо этого зрителям показали медитативную историю о том, что вообще значит быть мужественным и благородным человеком.

Возник явный разрыв между маркетинговыми ожиданиями и реальностью, что сказалось на его непопулярности.

Кадр из фильма «Легенда о Зеленом рыцаре»

«Меч короля Артура»

Лента «Меч короля Артура» провалилась в прокате, но с годами приобрела культовый статус. Фильму просто не дали должного шанса во время его релиза. У него есть свои недостатки, но проект полон энергии и стиля благодаря влиянию режиссёра Гая Ричи.

Это не типичное повествование о короле Артуре, а скорее «уличное фэнтези», напоминающее средневековый криминальный триллер. И в этом его изюминка.

Кадр из фильма «Меч короля Артура»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

.

Фото: Кадры из фильмов «Братья Гримм» (2005), «Звездная пыль» (2007), «Спайдервик: Хроники» (2008), «Легенда о Зеленом рыцаре» (2021), «Меч короля Артура» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится 5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится Читать дальше 8 ноября 2025
Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный Читать дальше 7 ноября 2025
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Читать дальше 7 ноября 2025
Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты Читать дальше 4 ноября 2025
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»? Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»? Читать дальше 9 ноября 2025
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Читать дальше 9 ноября 2025
Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2» Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2» Читать дальше 9 ноября 2025
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов «Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов Читать дальше 8 ноября 2025
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Читать дальше 8 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше