Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря

Когда «Властелин колец» Питера Джексона вышел в прокат в 2001 году, первый же фильм произвел фурор. Трилогия доказала, что фэнтези может обладать такой же эмоциональной глубиной, эпическим размахом и финансовым успехом, как и другие блокбастеры в Голливуде.

А победа «Возвращения короля» в номинации «Лучший фильм» на «Оскаре» подтвердила, что проекты такого жанра достойны признания критиков. Но у громкого успеха лент были и другие последствия.

Каждая студия захотела найти следующее Средиземье. Компании начали искать любые франшизы, которые можно было бы растянуть на несколько фильмов, что привело к циклу «дешёвых копий», так и не сумевших передать творческую энергию картин Джексона. На их фоне действительно неплохие релизы, хоть и более камерные, незаслуженно потерялись.

«Братья Гримм»

Лента Терри Гиллиама вышла в 2005 году непосредственно в период ажиотажа после «Властелина колец». В то время зрители и студии искали прямолинейные эпопеи, а «Братья Гримм» были странными. Это оказалась сюрреалистичная чёрная комедия.

Тем не менее, у фильма крепкий актерский дуэт — Мэтта Дэймона и Хита Леджера, а еще эстетика «Сонной лощины» Тима Бёртона. У «Братьев Гримм» было куда больше индивидуальности, чем у других фэнтези того времени.

«Спайдервик: Хроники»

Лента 2008 года стала жертвой неудачной даты выхода. Фильм оказался «зажат» между релизами «Гарри Поттера и Ордена Феникса» и «Хроник Нарнии: Принц Каспиан». На фоне успешных и более популярных франшиз проект остался просто незаметен.

И напрасно — хоть фильм «Спайдервик: Хроники» и был более камерным, но подарил зрителям неплохой сюжет и целый фантастический мир. А еще картина очень аккуратно смешивает обычные спецэффекты с CGI, и отторжения это не вызывает.

«Звездная пыль»

Фильм имеет по-настоящему выдающийся каст — от Роберта Де Ниро и Питера О’Тула до Мишель Пфайффер. Лента «Звездная пыль» является сочетанием романтики, фэнтези и приключений. Она не вписывалась чётко ни в одну категорию, что, вероятно, и стало причиной того, что многие зрители её пропустили.

Фильм был недооценён в коммерческом плане и, возможно, был ориентирован на не ту аудиторию. Некоторые приняли его за обычную романтическую историю, в то время как другие увидели в нём молодёжный проект. Только с годами картина заработала репутацию одного из самых уникальных фэнтези-фильмов 2000-х.

«Легенда о Зеленом рыцаре»

Когда фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» вышел в 2021 году, многие ожидали чего-то более похожего на «Игру престолов». Вместо этого зрителям показали медитативную историю о том, что вообще значит быть мужественным и благородным человеком.

Возник явный разрыв между маркетинговыми ожиданиями и реальностью, что сказалось на его непопулярности.

«Меч короля Артура»

Лента «Меч короля Артура» провалилась в прокате, но с годами приобрела культовый статус. Фильму просто не дали должного шанса во время его релиза. У него есть свои недостатки, но проект полон энергии и стиля благодаря влиянию режиссёра Гая Ричи.

Это не типичное повествование о короле Артуре, а скорее «уличное фэнтези», напоминающее средневековый криминальный триллер. И в этом его изюминка.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

.