Эти 5 фантастических сериалов не знают, что такое «проходной эпизод»: не сможете оторваться ни на минуту

В мире хоррор-сериалов зрители давно привыкли к неровности сюжетной линии: у культовой «Американской истории ужасов» или даже у легендарной «Сумеречной зоны» встречаются эпизоды, которые разочаровывают.
Тем ценнее проекты, где каждая серия – цельное, выверенное произведение, поддерживающее накал и атмосферу от начала до конца. Мы собрали пять таких сериалов.
«Новый вишнёвый вкус» (2021)
Этот проект Netflix стал редким примером последовательного боди-хоррора. Основанный на романе Тодда Гримсона, он балансирует между сатирой на Голливуд и кошмарными видениями.
Роза Салазар в роли режиссёра Лизы Новы ведёт зрителя по лабиринту кошмаров Лос-Анджелеса. Атмосфера абсурда и страха держится все восемь серий, без падений темпа.
«Полуночная месса» (2021)
Майк Флэнаган доказал, что мини-сериал может быть безупречным. Семь серий – и ни одной лишней.
Действие на острове Крокетт разворачивается медленно, но напряжение только растёт. В центре – темы веры, вины и смерти.
Каждая серия добавляет новое звено в цепь ужасов, доводя историю до мощной кульминации.
«Нулевой канал» (2016–2018)
Одна из самых качественных антологий жанра. Основанный на крипипастах, сериал превращает интернет-страшилки в законченные истории.
Каждый из четырёх сезонов – самостоятельный хоррор, от «Бухты свечей» до «Бесконечного дома». Благодаря короткой форме в шесть серий проект не скатывается в затянутость и остаётся жутким до конца.
«Страшные сказки» (2014–2016)
Готический микс классических чудовищ и оригинальных персонажей мог легко распасться на хаос, но сериал удержал атмосферу.
Ева Грин в роли Ванессы стала центральной фигурой тёмной драмы, а каждая серия выглядела как завершённый кусок мрачной поэмы. Три сезона – и ни одного провала.
«Призраки дома на холме» (2018)
Флэнаган снова в списке – и не случайно. Этот сериал признан одним из эталонов жанра: десять серий связаны воедино, словно главы романа.
Сцены вроде «Леди с кривой шеей» или «Две бури» доказали, что хоррор может быть одновременно пугающим и душераздирающим.
|Сериал
|Годы выхода
|Количество серий
|Где смотреть
|Новый вишнёвый вкус
|2021
|8
|Netflix
|Полуночная месса
|2021
|7
|Netflix
|Нулевой канал
|2016–2018
|24
|Hulu/Prime Video
|Страшные сказки
|2014–2016
|27
|Showtime
|Призраки дома на холме
|2018
|10
|Netflix
