Эти 5 фантастических сериалов не знают, что такое «проходной эпизод»: не сможете оторваться ни на минуту

22 сентября 2025 19:35
«Новый вишнёвый вкус» (2021)

Мрачные истории без права на слабину, каждый эпизод тут работает как удар по нервам.

В мире хоррор-сериалов зрители давно привыкли к неровности сюжетной линии: у культовой «Американской истории ужасов» или даже у легендарной «Сумеречной зоны» встречаются эпизоды, которые разочаровывают.

Тем ценнее проекты, где каждая серия – цельное, выверенное произведение, поддерживающее накал и атмосферу от начала до конца. Мы собрали пять таких сериалов.

«Новый вишнёвый вкус» (2021)

Этот проект Netflix стал редким примером последовательного боди-хоррора. Основанный на романе Тодда Гримсона, он балансирует между сатирой на Голливуд и кошмарными видениями.

Роза Салазар в роли режиссёра Лизы Новы ведёт зрителя по лабиринту кошмаров Лос-Анджелеса. Атмосфера абсурда и страха держится все восемь серий, без падений темпа.

«Полуночная месса» (2021)

Майк Флэнаган доказал, что мини-сериал может быть безупречным. Семь серий – и ни одной лишней.

Действие на острове Крокетт разворачивается медленно, но напряжение только растёт. В центре – темы веры, вины и смерти.

Каждая серия добавляет новое звено в цепь ужасов, доводя историю до мощной кульминации.

«Нулевой канал» (2016–2018)

Одна из самых качественных антологий жанра. Основанный на крипипастах, сериал превращает интернет-страшилки в законченные истории.

Каждый из четырёх сезонов – самостоятельный хоррор, от «Бухты свечей» до «Бесконечного дома». Благодаря короткой форме в шесть серий проект не скатывается в затянутость и остаётся жутким до конца.

«Страшные сказки» (2014–2016)

Готический микс классических чудовищ и оригинальных персонажей мог легко распасться на хаос, но сериал удержал атмосферу.

Ева Грин в роли Ванессы стала центральной фигурой тёмной драмы, а каждая серия выглядела как завершённый кусок мрачной поэмы. Три сезона – и ни одного провала.

«Призраки дома на холме» (2018)

Флэнаган снова в списке – и не случайно. Этот сериал признан одним из эталонов жанра: десять серий связаны воедино, словно главы романа.

Сцены вроде «Леди с кривой шеей» или «Две бури» доказали, что хоррор может быть одновременно пугающим и душераздирающим.

Сериал Годы выхода Количество серий Где смотреть
Новый вишнёвый вкус 2021 8 Netflix
Полуночная месса 2021 7 Netflix
Нулевой канал 2016–2018 24 Hulu/Prime Video
Страшные сказки 2014–2016 27 Showtime
Призраки дома на холме 2018 10 Netflix

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Также прочитайте: Сгоревшая машина, исчезновение и город, полный тайн: сериал «Нордланд '99» называют скандинавским «Твин Пиксом»

Фото: Кадры из сериалов «Новый вишнёвый вкус» (2021) «Нулевой канал» (2016–2018), «Призраки дома на холме» (2018)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
