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Киноафиша Статьи Эти 5 будущих аниме вот-вот выйдут и заставят вас забыть про «Поднятие уровня в одиночку»: все герои круче, чем Джин-ву

Эти 5 будущих аниме вот-вот выйдут и заставят вас забыть про «Поднятие уровня в одиночку»: все герои круче, чем Джин-ву

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

Проекты обладают схожей тематикой.

После успеха «Поднятия уровня в одиночку» найти аниме, которое сможет дать похожие ощущения, оказалось непросто. История Сон Джин-ву покорила зрителей не только зрелищными боями, но и самой идеей стремительного роста героя: из слабейшего охотника он постепенно превратился в практически непобедимую силу. Именно сочетание мрачного фэнтези, подземелий и масштабных сражений сделало сериал одним из главных аниме-хитов последних лет.

Пока поклонники ждут новых приключений героя, студии готовят проекты, которые могут занять освободившееся место. Среди будущих премьер есть как адаптации популярных вебтунов, так и новые фэнтезийные истории с мощными персонажами и большим акцентом на экшен.

«Кагурабати»

Главный герой «Кагурабати» Тихиро Рокухира во многом напоминает Сон Джин-ву из «Поднятия уровня в одиночку»: темные волосы, сдержанная манера поведения и ощущение огромной скрытой силы. Оба аниме делают ставку на динамичные сражения.

История «Кагурабати» рассказывает о пути Тихиро, который хочет отомстить за смерть отца и вернуть шесть украденных легендарных мечей. Премьера аниме запланирована на апрель 2027 года.

Кадр из мультсериала «Кагурабати»

«Сильнейшая ведьма в мире стартовала»

Выход проекта запланирован на октябрь. Главная героиня Лорна Хермит получает уникальную способность, которая напоминает силу Джин-ву. Оба героя проходят путь от недооцененных персонажей до обладателей почти божественных сил.

Аниме может стать хорошей заменой для фанатов «Поднятия уровня в одиночку».

Кадр из мультсериала «Сильнейшая ведьма в мире стартовала»

«Детсадовские войны»

Это динамичный и абсурдный сериал о группе невероятно талантливых воспитателей, которые работают охранниками в элитном детском саду. На первый взгляд проект сильно отличается от «Поднятия уровня в одиночку», однако здесь также есть чрезвычайно сильные персонажи, которые могут понравиться поклонникам проекта. Кроме того, сериал оценят те, кому в истории Джин-ву не хватило юмора.

Аниме берет жанр историй о наемных убийцах и превращает его в комедийный боевик. Премьера запланирована на весну 2027 года.

Кадр из мультсериала «Детсадовские войны»

«Маг поддержки на побегушках ещё не осознал, что он сильнейший»

Сюжет начинается очень похоже: Вим Штраус оказывается предан своей командой, которая не признает его способности. Только после вступления в новую группу он понимает, насколько сильна его магия.

Вскоре Вим перестает быть просто помощником и становится главным магом в сражениях.

История предлагает знакомый сюжет о герое, который наконец находит свое место. Сериал подойдет тем, кто хочет увидеть яркие бои в стиле «Поднятия уровня», но с большим упором на тактику. Премьера ожидается в январе 2027 года.

Кадр из мультсериала «Маг поддержки на побегушках ещё не осознал, что он сильнейший»

«Реинкарнация в игровом мире: Жизнь в подземелье»

Одна из причин популярности «Поднятия уровня в одиночку» — интерес от того, как Джин-ву постоянно становится сильнее, получает новые способности и использует преимущества игровой системы. «Реинкарнация в игровом мире: Жизнь в подземелье», которая выйдет в январе 2027 года, предлагает похожее ощущение развития героя.

Главное отличие заключается в том, что новый сериал сильнее сосредоточен на создании команды и роли разных героев, а не только на одном персонаже. Кроме того, здесь будет больше разнообразных условий для сражений.

Кадр из мультсериала «Реинкарнация в игровом мире: Жизнь в подземелье»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериалов «Поднятие уровня в одиночку», «Сильнейшая ведьма в мире стартовала», «Кагурабати», «Детсадовские войны», «Маг поддержки на побегушках ещё не осознал, что он сильнейший», «Реинкарнация в игровом мире: Жизнь в подземелье»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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