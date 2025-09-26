Меню
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь

26 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Три сестры», «Папа Миа», «Открытый брак», «Циники»

Тут и горькая правда, и откровенность, от которой щемит сердце.

Современные российские сериалы уже давно перестали ограничиваться телевизионным эфиром. Сегодня они сразу попадают в онлайн-пространство, где зритель может устроить марафон и проглотить сезон за один уикенд.

Форматы разные: от семейных драм и комедий до откровенных разговоров о взрослых отношениях. В этой подборке — четыре новых сериала 2025 года, которые уже доступны целиком.

«Три сестры»

Современная адаптация чеховской классики в формате комедийной драмы: действие перенесено в Нижний Новгород, где три героини ищут своё счастье и сталкиваются с вечными вопросами семьи и выбора. Сериал спорный, но интересен актёрским составом и попыткой переосмыслить знакомые сюжеты.

«Папа Миа»

Комедийная драма о четырнадцатилетней Коше, которая остаётся с отцом — бывшей рок-звездой. Их отношения полны конфликтов и примирений, но постепенно это превращается в историю о доверии и взрослении. В сериале есть место и семейным драмам, и лёгким шуткам, а актёрские работы делают историю живой и эмоциональной.

«Открытый брак», 2 сезон

Один из немногих сериалов, который берётся говорить о кризисе отношений честно и без истерик. Вместо привычных скандалов — спокойные диалоги, уважение и поиск баланса. Порой это выглядит чересчур вылизанно, но в итоге получается пример зрелого и красивого разговора о том, как можно расходиться и мириться, не разрушая себя и близких.

«Циники»

Самый дерзкий проект подборки. Москва, школа отношений «Эгоисты», битва дипломированных психологов и самозванцев-пикаперов. Здесь есть всё: горячие сцены, манипуляции, интриги и вечные поиски формулы успеха. Остро, местами грязно, но невероятно захватывающе.

Итог

Четыре новых российских сериала — четыре разных взгляда на то, что волнует зрителей сегодня: кризис семьи, подростковые проблемы, поиск себя и честный разговор о любви. Да, не все проекты одинаково удачны, но онлайн-формат даёт шанс выбирать и смотреть то, что ближе именно вам.

Екатерина Адамова
