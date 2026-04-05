Эти 3 зарубежных сериала доказали, что битвы могут быть эпичными даже с небольшим бюджетом: золотой стандарт TV

5 апреля 2026 17:09
Кадр из сериала «Викинги»

Они задали высокий стандарт для конкурентов.

Современные сериалы давно научились снимать экшен не хуже блокбастеров. Сегодня драки на телевидении выглядят реалистично, жестко и захватывающе. Мы выбрали три проекта, которые задали новый стандарт напряжённых боевых сцен.

Викинги — масштабные битвы и жестокая реалистичность

Сериал «Викинги» начинался как историческая драма, но постепенно превратился в один из самых зрелищных проектов. С каждым сезоном масштаб сражений рос, а постановка становилась всё более детализированной.

Особенно зрителям запомнилась осада Парижа, где создатели показали битву максимально реалистично. Камера буквально погружает зрителя в хаос боя, а каждая схватка выглядит напряжённо и жестко.

Банды Лондона — кинематографическая жестокость

«Банды Лондона» стали настоящим открытием для поклонников экшена. Один из создателей проекта — Гарет Эванс, известный по фильму «Рейд», и его стиль чувствуется в каждой сцене.

Драки здесь сняты длинными кадрами, создающими эффект полного присутствия. Камера движется вместе с героями, а напряжение нарастает до самого взрыва эмоций.

Каратель — суровый и реалистичный экшен

Сериал «Каратель» стал одним из самых жестких проектов во вселенной Marvel. Джон Бернтал в роли Фрэнка Касла показал героя, который дерется без суперспособностей и не выходит из боя без последствий.

Каждая драка здесь выглядит болезненной и реалистичной. Именно это делает сцены напряженными — зритель понимает, что герой может проиграть.

Эти три сериала доказали, что телевизионный экшен давно вышел на новый уровень. Теперь драки на экране — это не просто эффектные сцены, а полноценная часть истории, которая держит зрителя в напряжении до последней минуты.

Фото: Кадр из сериала «Викинги»
Анастасия Луковникова
