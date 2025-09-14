Эти 3 триллера хороши даже в формате сериала: ничуть не затянутые, а сюжет — игра на нервах

Телевизионные триллеры уже давно перестали быть чем-то второсортным по сравнению с кино. Они растягивают напряжение на часы, глубже погружают в характеры и дают то самое чувство затяжного саспенса, которого не хватает фильмам. Мы выбрали три сериала, которые точно стоят вашего внимания.

«Разделение» (2022–…)

Apple TV+ подарил зрителям один из самых оригинальных триллеров десятилетия. «Разделение» переносит нас в корпорацию Lumon, где сотрудники проходят процедуру разделения памяти: на работе они ничего не знают о личной жизни, а дома — о том, что происходит в офисе.

В центре сюжета — Марк, который начинает подозревать, что его работа связана с куда более мрачными тайнами. Сериал пугает не монстрами, а мыслью о том, насколько легко можно потерять контроль над собственной идентичностью.

«Американцы» (2013–2018)

Шпионская драма от FX — настоящий эталон жанра. История двух агентов КГБ, живущих под прикрытием в США 80-х, — это и холодная война, и семейная драма одновременно.

Дженнингсы убивают, предают и спасают Родину, а дома остаются родителями для детей, которые ни о чем не подозревают. Каждая серия держит на грани: вот сейчас они раскроются — и всё рухнет.

«Охотник за разумом» (2017–2019)

Netflix вместе с Дэвидом Финчером сделал сериал, который зрители называют лучшим криминальным триллером последних лет. Два агента ФБР и психолог в конце 70-х начинают опрашивать серийных убийц, чтобы понять их психику и разработать методику профайлинга.

Холодная визуальная эстетика, жуткая атмосфера допросов и беседы с маньяками, основанные на реальных делах, превращают «Охотника за разумом» в гипнотическое зрелище. Неудивительно, что фанаты до сих пор просят продолжение.

Эти три проекта показывают, что телевидение способно на такие уровни напряжения, которые кино порой и не снились. Если вы любите, когда сердце бьётся быстрее, добавьте их в свой список «обязательно к просмотру».

