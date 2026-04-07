Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется

7 апреля 2026 11:50
Кадр из сериала «Далекий город»

Хотя до этого атмосферный Мардин притягивал меня своей красотой.

Иногда сериал захватывает настолько, что хочется закрыть глаза на мелкие недостатки. Но бывают моменты, которые сложно простить даже самым преданным фанатам. Вот и я не смогла простить своему турецкому фавориту, «Далекому городу», эти сюжетные повороты.

Воскрешение Борана

Второй сезон «Далекого города» я ждала с нетерпением. И как же сильно я разочаровалась, когда он начался с воскрешения Борана. Абсолютно глупая, нескладная и надоедливая линия с неприятным любовным треугольником. Мало того, что «воскрешение» выглядело крайне странно, так еще и Боран — очень отталкивающий песронаж.

Возвращение Мерьем

Появление первой любви Джихана должно было добавить драму, но получилось наоборот. Ну серьезно, заменили Борана Мерьем?! Сюжет практически пошел по второму кругу, только лицо сменилось. Алье и Джихану пора бы двинуться дальше, а не только разбираться со своими бывшими, которые возникают непонятно откуда.

Беременность Мине

Линия с беременностью Мине тоже вызывала у меня вопросы. Сюжетный поворот не совпадал с временной линией, а сама история закончилась слишком резко. Уже тогда я начала утомляться от бессмысленности сюжета и чрезмерных драм на пустом месте.

Даже несмотря на эти спорные решения, «Далекий город» остаётся одним из самых обсуждаемых проектов. Но именно такие повороты заставляют переживать: хочется, чтобы сильная история не теряла свою логику.

Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
