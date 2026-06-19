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Эти 3 серии «Маши и Медведя» смотрят даже взрослые — обрали миллионы просмотров: вот какую включают чаще всего

19 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

В этих эпизодах есть не только смешные приключения Маши.

«Маша и Медведь» давно перестал быть просто мультфильмом для малышей. За простыми историями о непоседливой девочке скрывается множество шуток для взрослых, отсылок к литературе и кино, а иногда даже вполне серьезные жизненные темы. Среди десятков серий есть несколько особенно удачных эпизодов, которые хочется пересматривать снова и снова.

Маша + каша — главный хит мультсериала

Если попросить зрителей назвать самую известную серию, большинство наверняка вспомнит именно «Маша + каша». История начинается очень просто: Маша решает самостоятельно приготовить кашу. Но быстро выясняется, что с количеством крупы и воды она явно перестаралась.

В результате кашей оказывается заполнен весь дом Медведя, а накормить приходится буквально всех лесных жителей. Серия получилась настолько популярной, что собрала миллиарды просмотров и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Главная причина успеха проста: каждый родитель хотя бы раз сталкивался с последствиями детской инициативы.

Не царское дело! — одна из самых смешных серий

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

В эпизоде «Не царское дело!» Маша получает возможность побыть настоящей царицей. И сначала кажется, что это работа мечты: можно отдавать приказы, ничего не делать и получать все, что хочется.

Очень быстро героиня превращает жизнь подданных в настоящий хаос. Волки строят царь-мобиль, звери выполняют бесконечные поручения, а сама Маша начинает воспринимать заботу окружающих как должное.

Получилась веселая история о том, что власть — это прежде всего ответственность. При этом серия буквально набита отсылками к советским фильмам и мультфильмам, которые наверняка заметят взрослые зрители.

Вся жизнь — театр — подарок для любителей классики

Одна из самых необычных серий мультсериала посвящена театру. Герои никак не могут решить, что поставить: драму, балет или оперу. В итоге получается настоящее безумное представление, где смешались «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Щелкунчик» и даже «Фауст».

Создатели сумели превратить знакомые произведения в яркое и очень смешное шоу. При этом серия ненавязчиво знакомит юных зрителей с классической культурой.

Именно такие эпизоды лучше всего показывают, почему «Маша и Медведь» остается популярным спустя столько лет. Это мультфильм, который умеет одинаково развлекать и детей, и взрослых.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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