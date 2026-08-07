Для любителей детективов в духе Агаты Кристи: эти 3 сериала интригуют с первой минуты и до самого финала держат в неведении 

Если после романов Агаты Кристи кажется, что хорошие классические детективы закончились, это не так. За последние годы вышло сразу несколько сериалов, которые возвращают ту самую атмосферу: старинные особняки, семейные тайны, десятки подозреваемых и развязки, предугадать которые почти невозможно.

Мы выбрали три самых свежих проекта, которые особенно понравятся поклонникам интеллектуальных расследований.

«Тайна семи циферблатов» (2026)

Самая новая экранизация произведений Агаты Кристи уже успела привлечь внимание поклонников писательницы. История начинается с обычной загородной вечеринки, которая неожиданно заканчивается загадочной смертью одного из гостей. На первый взгляд все выглядит как несчастный случай, но вскоре становится ясно, что за произошедшим скрывается тщательно продуманный план.

Главная героиня — леди Бандл Брент — начинает собственное расследование и выходит на след загадочной организации «Семь циферблатов». Если любите тайные общества, неожиданные повороты и классический английский детектив, этот сериал точно заслуживает внимания.

«Почему они не спросили Эванс?» (2022)

Этот мини-сериал отлично передает дух приключенческих детективов Кристи. Все начинается с загадочной смерти незнакомца, который перед гибелью успевает произнести лишь одну фразу: «Почему не Эванс?». Именно эти слова становятся отправной точкой большого расследования.

Главные герои — бывший морской офицер Бобби Джонс и его подруга Фрэнки — шаг за шагом распутывают клубок загадок, сталкиваясь с ложными следами, опасностями и тайнами прошлого. Получился легкий, атмосферный и очень увлекательный детектив, который смотрится буквально за один вечер.

«Испытание невиновностью» (2018)

Если вам нравятся семейные драмы с криминальной интригой, сериал «Испытание невиновностью» станет отличным выбором. После убийства богатой женщины виновным признают ее приемного сына. Казалось бы, дело давно закрыто, но спустя годы появляется человек, способный доказать, что осужденный мог быть невиновен.

С этого момента подозрение снова падает на членов семьи, а каждый новый эпизод заставляет менять мнение о том, кто на самом деле скрывает страшную правду. Это один из тех детективов, где до последних минут невозможно быть уверенным в личности преступника.

Все три проекта объединяет главное, за что зрители любят Агату Кристи: никаких бесконечных погонь и спецэффектов, только тщательно выстроенная интрига, яркие персонажи и финалы, которые действительно удивляют. Если хочется провести несколько вечеров за умным детективом, эти сериалы точно стоит добавить в список просмотра.

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