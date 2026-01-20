Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас

В 90-е годы в России произошёл настоящий бум американских семейных комедий. После советского кино эти ленты казались зрителям удивительной новинкой. Их успех строился на смешных шутках, трогательных сюжетах и обаятельных детях-актёрах.

Сложилась любопытная ситуация: некоторые из этих фильмов стали в России гораздо популярнее, чем в самих Штатах. В Америке о них уже почти не вспоминают, а вот российская аудитория до сих пор с удовольствием их пересматривает.

«Один дома»

Сложно представить Новый год в России без фильма «Один дома». Однако в США его рейтинг на киносайтах довольно скромный и не поднимался выше 8 баллов.

Многие зарубежные зрители уверены, что главный герой подаёт детям плохой пример. Ностальгии по этой комедии у них нет. Критики также обращают внимание на обилие брендов в кадре, называя ленту сплошной рекламой.

«Разве это детское кино, если в нём постоянно звучат грубые выражения?» — пишут в своих рецензиях американские обозреватели.

«Двое: я и моя тень»

Картина «Двое: я и моя тень» подарила популярность очаровательным сестрам Олсен. Однако в США фильм встретили довольно прохладно. Многим не понравилось, что за лёгкой комедией скрывается серьёзная драма о девочках, испытывающих проблемы в семье.

Зрители также обратили внимание на излишне грубые выражения в диалогах. Одной из причин критики стала сцена, где актриса появляется в слишком откровенном наряде, что сочли неуместным для семейного кино.

«Зачем в детском фильме такая ненужная пикантность? К тому же, почти помолвленный мужчина откровенно флиртует», — возмущались американские зрители в своих отзывах.

«Кудряшка Сью»

Фильм «Кудряшка Сью» совсем не впечатлил американских зрителей. Его оценка редко поднимается выше 6 баллов. В некоторых подборках эту ленту даже включают в списки худших детских картин.

Похоже, зрителям не понравилось в ней практически всё. Их раздражала невоспитанная главная героиня, бессмысленные драки и полное пренебрежение правилами.

Также критиковали избыток грубых слов и чёрного юмора. При этом сам сюжет называли слишком простым, а шутки — однообразными.

«Здесь мошенников, картёжников и пьяниц выставляют чуть ли не ангелами», — отмечали недовольные зрители в своих отзывах.

