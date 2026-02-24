Меню
Киноафиша Статьи Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

24 февраля 2026 18:08
Кадры из сериалов «10 историй о любви и смерти», «Лепила», «Отмороженные»

Пока непонятно, как эти проекты воспримут зрители.

Февраль традиционно не балует шквалом премьер, но под конец месяца российские каналы и онлайн-платформы всё-таки подбросили зрителям несколько новинок. В конце зимы нас ждут военная антология, очередная криминальная история с Никитой Панфиловым и возвращение подзабытой комедии про «гостей из девяностых». Коротко и по делу — что выходит и чего от этого ждать.

«10 историй о любви и смерти»

Самым тематически серьёзным проектом выглядит киноальманах о событиях на Донбассе. Формат понятный: каждая серия — отдельная история о людях, чьи жизни оказались сломаны войной. Создатели подчёркивают, что их интересует не столько экшен, сколько человеческие судьбы на фоне боевых действий. Премьера — 23 февраля на Первом канале и Okko.

«10 историй о любви и смерти»

«Лепила»

НТВ продолжает гнуть свою любимую линию криминальных драм — и снова с Никитой Панфиловым. Его герой, хирург Сергей Рашидов, вынужден бежать в Москву после обвинения в наркоторговле и начинать жизнь заново под чужим именем. Завязка звучит знакомо, но у формата по-прежнему есть своя аудитория. Вопрос только в том, не потеряется ли новинка на фоне более громких проектов канала. Старт «Лепилы» — 25 февраля.

«Лепила»

«Отмороженные»

Самое лёгкое возвращение месяца — продолжение криминальной комедии про братков из 90-х, случайно оказавшихся в современности. Между сезонами прошло три года — и в сюжете тоже. Героям снова предстоит разбираться с последствиями прошлого и мстить новоиспечённому депутату Нолю. Премьера второго сезона «Отмороженных» намечена на 25 февраля в Wink.

«Отмороженные»

Февраль, возможно, и не рекордсмен по громким релизам, но без свежих сериалов зрителей точно не оставляет.

Фото: Кадры из сериалов «10 историй о любви и смерти», «Лепила», «Отмороженные»
Анастасия Луковникова
