Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все

С начала года уже вышло множество проектов, но лишь некоторые действительно заслуживают вашего времени. Мы собрали три российских сериала 2026 года, которые уже успели получить высокие оценки на Кинопоиске. В этой подборке каждый найдёт что-то своё: любой из этих сериалов может стать отличным поводом для увлекательного вечернего марафона.

«Ландыши», 8,2

Вернулся второй сезон музыкального сериала, который уже успели полюбить многие зрители. «Ландыши» снова рассказывают историю о любви и испытаниях, где музыка играет главную роль.

Мы вновь встретимся с Катей и Лёхой. Их ждут новые сложности, запутанные интриги и даже борьба за наследство. Произойдет и распад музыкального коллектива.

«Мистер Ноготь», 7,9

Этот лёгкий и забавный сериал рассказывает историю мужчины с необычным прозвищем Мистер Ноготь. Он настоящий мастер, чьим призванием была тончайшая роспись матрёшек. Однако внезапная потеря работы переворачивает жизнь всей его семьи.

Пока он пытается найти смысл в изменившемся мире, его жена делает успешную карьеру, а дети быстро взрослеют. Герою предстоит непростая, но увлекательная дорога к поиску себя и нового смысла.

«Встать на ноги», 7,9

Эта драматическая комедия знакомит нас с бывшим заключённым по кличке Старый. После двадцати лет, проведённых в тюрьме, он возвращается к обычной жизни. Но дома его ждёт неожиданность — оказывается, у него есть взрослая дочь с ограниченными возможностями, о которой он ничего не знал.

Им предстоит непростой путь. Героям нужно не только познакомиться и наладить отношения, но и совместными силами заново выстроить свою жизнь.