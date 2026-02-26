Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне

Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне

26 февраля 2026 07:29
Кадры из сериалов «Ополченский романс», «Таганрог», «Нюрнбергская история»

Их легко можно посмотреть за выходные.

Кажется, зрителя уже сложно удивить военными сериалами: слишком часто это истории с безупречными героями и предсказуемым финалом. Но 2025-й внезапно выдал несколько мини-проектов, которые попробовали говорить о войне тише и честнее. Мы выбрали три сериала, которые действительно стоит посмотреть — хотя бы ради нового взгляда.

«Ополченский романс»

Самый обсуждаемый проект «Ополченский романс» — экранизация романа Захара Прилепина. История журналиста Алексея Суворова, который едет на Донбасс за «выгодным» интервью, быстро перестаёт быть карьерной авантюрой и превращается в болезненное столкновение с реальностью.

«Я визуализировал людей, которые мне дороги. Почти все они погибли. Пусть фильм станет памятником им», — отмечал Прилепин.

И это чувствуется: сериал работает не на героизацию, а на живое человеческое ощущение войны. Отдельный нерв добавляет участие Рината Есеналиева — реального ополченца, сыгравшего самого себя.

«Ополченский романс»

«Таганрог»

Если хочется классического, но крепкого шпионского драйва, стоит включить «Таганрог». Сюжет знакомый: сотрудник НКВД внедряется в оккупированный город под видом немецкого офицера. Но спасает исполнение.

Сериал держит напряжение почти без провисаний, а атмосфера оккупации — с её страхом, подозрительностью и ощущением ловушки — передана очень точно. Это тот случай, когда формула известна, но работает.

«Таганрог»

«Нюрнбергская история»

Самый необычный проект тройки. Здесь фокус смещён с фронта на последствия: действие разворачивается во время Нюрнбергского процесса. В центре — переводчик-разведчик Игорь Волгин и девушка Лена, пережившая принудительные работы.

Сериал интересен тем, что говорит не столько о суде века, сколько о попытке людей снова научиться жить. Плюс — закулисная линия со спецслужбами, которая добавляет напряжения.

Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
Фото: Кадры из сериалов «Ополченский романс», «Таганрог», «Нюрнбергская история»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Читать дальше 27 февраля 2026
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта Читать дальше 27 февраля 2026
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон «Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон Читать дальше 27 февраля 2026
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти «Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти Читать дальше 27 февраля 2026
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Читать дальше 27 февраля 2026
Создатели «Первого отдела» и «Невского» взялись за «Сталина»: о чём будет мини-сериал и кто сыграет вождя Создатели «Первого отдела» и «Невского» взялись за «Сталина»: о чём будет мини-сериал и кто сыграет вождя Читать дальше 27 февраля 2026
Криминальный Ленинград в блокаду и не только: 3 детективных сериала, где расследования ведут во время ВОВ Криминальный Ленинград в блокаду и не только: 3 детективных сериала, где расследования ведут во время ВОВ Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше