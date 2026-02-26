Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне

Их легко можно посмотреть за выходные.

Кажется, зрителя уже сложно удивить военными сериалами: слишком часто это истории с безупречными героями и предсказуемым финалом. Но 2025-й внезапно выдал несколько мини-проектов, которые попробовали говорить о войне тише и честнее. Мы выбрали три сериала, которые действительно стоит посмотреть — хотя бы ради нового взгляда.

«Ополченский романс»

Самый обсуждаемый проект «Ополченский романс» — экранизация романа Захара Прилепина. История журналиста Алексея Суворова, который едет на Донбасс за «выгодным» интервью, быстро перестаёт быть карьерной авантюрой и превращается в болезненное столкновение с реальностью.

«Я визуализировал людей, которые мне дороги. Почти все они погибли. Пусть фильм станет памятником им», — отмечал Прилепин.

И это чувствуется: сериал работает не на героизацию, а на живое человеческое ощущение войны. Отдельный нерв добавляет участие Рината Есеналиева — реального ополченца, сыгравшего самого себя.

«Таганрог»

Если хочется классического, но крепкого шпионского драйва, стоит включить «Таганрог». Сюжет знакомый: сотрудник НКВД внедряется в оккупированный город под видом немецкого офицера. Но спасает исполнение.

Сериал держит напряжение почти без провисаний, а атмосфера оккупации — с её страхом, подозрительностью и ощущением ловушки — передана очень точно. Это тот случай, когда формула известна, но работает.

«Нюрнбергская история»

Самый необычный проект тройки. Здесь фокус смещён с фронта на последствия: действие разворачивается во время Нюрнбергского процесса. В центре — переводчик-разведчик Игорь Волгин и девушка Лена, пережившая принудительные работы.

Сериал интересен тем, что говорит не столько о суде века, сколько о попытке людей снова научиться жить. Плюс — закулисная линия со спецслужбами, которая добавляет напряжения.