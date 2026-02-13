Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала

Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала

13 февраля 2026 15:42
Кадры из сериалов «13 клиническая», «Золотое дно», «Почка»

У картин высокие рейтинги.

Российские сериалы в последнее время всё увереннее набирают обороты. Зрители всё чаще обращают внимание на локальные сюжеты, живых персонажей и смелые жанровые решения. В результате у отечественных проектов растут рейтинги, а интерес к ним выходит далеко за пределы нишевой аудитории.

Эта подборка собрала 3 сериала, которые не просто громко заявили о себе, но и получили высокие оценки на «Кинопоиске». Каждый из них по-своему стал событием и доказал, что российская индустрия способна на убедительные примеры.

«13 клиническая», 7,8

Хирург Кирилл привык спасать других, пока сам не получает диагноз — неоперабельная опухоль. Шанс неожиданно даёт клиника, где обычная медицина соседствует с потусторонним.

Там выясняется: жить герой может только внутри больничных стен. Мистика, нагнетаемый страх и постепенное привыкание к новой реальности превращают сюжет в вязкое, завораживающее зрелище.

Кадр из сериала «13 клиническая»

«Золотое дно», 8,0

Умирает глава строительного холдинга Алексей Градов. После его гибели миллиардные активы компании становятся яблоком раздора.

В борьбу вступают наследники, бывшие партнёры и чиновники. Каждый играет за себя, а семейные узы не выдерживают давления денег. Это плотная, фактурная драма с актёрами, которые действительно работают.

Кадр из сериала «Золотое дно»

«Почка», 7,4

В центре сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова, которая привыкла добиваться своего любыми средствами. Когда ей срочно требуется пересадка органа, выясняется, что без согласия родственников не обойтись.

Проблема в том, что с ними она долгие годы вела себя откровенно токсично. Героине приходится лицом к лицу встретиться с тем, что она натворила. Черноватый юмор здесь работает без сбоев — через него говорят о вине, страхе и попытках не опоздать с извинениями.

Кадр из сериала «Почка»
Фото: Кадры из сериалов «13 клиническая», «Золотое дно», «Почка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Читать дальше 14 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
Семенову не повредило бы чувство юмора: эти 2 сериала о полицейских почти как «Невский», но только комедии — у №1 и рейтинг выше Семенову не повредило бы чувство юмора: эти 2 сериала о полицейских почти как «Невский», но только комедии — у №1 и рейтинг выше Читать дальше 11 февраля 2026
Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки Читать дальше 11 февраля 2026
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Читать дальше 11 февраля 2026
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные Читать дальше 13 февраля 2026
Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше