Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала

Российские сериалы в последнее время всё увереннее набирают обороты. Зрители всё чаще обращают внимание на локальные сюжеты, живых персонажей и смелые жанровые решения. В результате у отечественных проектов растут рейтинги, а интерес к ним выходит далеко за пределы нишевой аудитории.

Эта подборка собрала 3 сериала, которые не просто громко заявили о себе, но и получили высокие оценки на «Кинопоиске». Каждый из них по-своему стал событием и доказал, что российская индустрия способна на убедительные примеры.

«13 клиническая», 7,8

Хирург Кирилл привык спасать других, пока сам не получает диагноз — неоперабельная опухоль. Шанс неожиданно даёт клиника, где обычная медицина соседствует с потусторонним.

Там выясняется: жить герой может только внутри больничных стен. Мистика, нагнетаемый страх и постепенное привыкание к новой реальности превращают сюжет в вязкое, завораживающее зрелище.

«Золотое дно», 8,0

Умирает глава строительного холдинга Алексей Градов. После его гибели миллиардные активы компании становятся яблоком раздора.

В борьбу вступают наследники, бывшие партнёры и чиновники. Каждый играет за себя, а семейные узы не выдерживают давления денег. Это плотная, фактурная драма с актёрами, которые действительно работают.

«Почка», 7,4

В центре сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова, которая привыкла добиваться своего любыми средствами. Когда ей срочно требуется пересадка органа, выясняется, что без согласия родственников не обойтись.

Проблема в том, что с ними она долгие годы вела себя откровенно токсично. Героине приходится лицом к лицу встретиться с тем, что она натворила. Черноватый юмор здесь работает без сбоев — через него говорят о вине, страхе и попытках не опоздать с извинениями.