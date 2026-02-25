Меню
Киноафиша Статьи Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

25 февраля 2026 19:06
Кадры из фильмов «Взвод» (1986), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Иди и смотри» (1985)

У лент высокий рейтинг.

Военная драма «Спасти рядового Райана» давно считается эталоном жанра — именно после неё Голливуд окончательно перестал приукрашивать войну и показал её максимально кровавой и беспощадной. Фильм Стивена Спилберга прочно обосновался в списках лучших военных картин всех времён.

Однако мировое кино знает немало других лент, которые по уровню жестокости и эмоционального накала не просто догоняют «Райана», а порой и перешагивают за эту грань. Издание Collider составило список таких картин, и мы выбрали из них 3.

«Взвод», 8,0

«Взвод» начинается как история новобранца Криса Тэйлора, который добровольно отправляется на вьетнамско‑камбоджийскую границу, чтобы наконец понять, где проходит грань между жизнью и смертью. Но очень быстро выясняется: настоящая война идёт вовсе не с партизанами в джунглях, а внутри самого подразделения, где столкнулись два сержанта, превратившие взвод в поле битвы идей.

Оливер Стоун знает эту тему не понаслышке: его фильм — исповедь о том, как быстро человек теряет внутренние ориентиры.

Сцена резни в мирной деревушке до сих пор пробирает до костей. А держится всё это на мощнейшем актёрском противостоянии Тома Беренжера и Уиллема Дефо.

Кадр из фильма «Взвод»

«Апокалипсис сегодня», 8,1

Капитан Уиллард получает приказ подняться вверх по мутной реке, уходящей глубоко в Камбоджу, чтобы разыскать и уничтожить полковника Курца — легендарного бойца спецназа, который оборвал все связи с командованием и построил посреди джунглей собственную кровавую империю.

Фрэнсис Форд Коппола взял произведение «Сердце тьмы» и развернул его в эпическое полотно, где война перестаёт быть столкновением армий и становится естественной средой тотального безумия. Сама история создания фильма могла бы лечь в основу отдельной драмы о том, как режиссёр едва не свихнулся от отчаяния. В итоге получилась история о том, что чудовище вовсе не прячется в джунглях — оно давно живёт внутри человека.

Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

«Иди и смотри», 8,3

Лето 1943 года, белорусская деревня. Подросток Флера находит в песке винтовку и, не осознавая, во что ввязывается, убегает с партизанами. Вместе с девушкой Глашей он попадает в самый ад карательной операции, бредёт по сожжённым деревням, теряет всё и встречается лицом к лицу с абсолютным злом, воплощённым вполне реальными людьми.

Элем Климов снял настоящий фильм‑катастрофу, где ужас показан глазами мальчишки, который за несколько дней превращается в седого старика.

Кадр из фильма «Иди и смотри»
Фото: Кадры из фильмов «Взвод» (1986), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Иди и смотри» (1985)
Светлана Левкина
