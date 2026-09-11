Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам

«Интерстеллар» считается одним из самых впечатляющих научно-фантастических фильмов, а многие его идеи основаны на реальных научных теориях. Но даже у картины Кристофера Нолана нашлись моменты, которые заставляют зрителей задавать неудобные вопросы. Причем для этого совсем не обязательно отлично разбираться в физике.

Планета с замедлением времени

В «Интерстелларе» один час на планете Миллер соответствует семи годам на Земле. Такое различие объясняется близостью к чёрной дыре Гаргантюа: согласно теории относительности, чем сильнее гравитация, тем медленнее идёт время.

Но для подобного эффекта Миллер пришлось бы разместить практически у самого горизонта событий. В таких условиях планету, скорее всего, разрушили бы мощнейшие приливные силы. Да и человек не смог бы находиться там в безопасности.

Посадка на Миллер

Проблемы начинаются после приземления. «Рейнджер» способен взлетать с планет с большой силой тяжести, причём в фильме делает это без дозаправки. Для такого компактного корабля запас топлива выглядит совершенно недостаточным.

Особенно странно это на Миллер. Если гравитационное поле Гаргантюа действительно настолько сильно влияет на ход времени, выбраться из него с помощью обычных ракетных двигателей было бы практически невозможно. Установленные на «Рейнджере» двигатели не способны обеспечить необходимые характеристики при нынешнем уровне технологий.

Бесконечное топливо

До червоточины фильм довольно убедительно показывает космические перелёты: герои добираются до «Эндюранс» на многоступенчатой ракете, а затем два года проводят в криосне.

После попадания в систему Гаргантюа правила меняются. Персонажи быстро перемещаются между планетами и несколько раз взлетают на «Рейнджере», хотя запас топлива у такого корабля явно не рассчитан на подобные манёвры.

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