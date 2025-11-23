Эти 3 научно-фантастических сериала от Apple TV вышли без шума, но попали прямо в сердце: жаль, что о них мало кто знает

У них не было агрессивной рекламы и скандальной репутации.

Apple TV давно тихо копит свою фантастическую армию — без шума, без одноразовых хитов, зато с сериалами, после которых не хочется перескакивать между вкладками. И среди всей этой витрины есть три проекта, которые почему-то обошли массовую волну хайпа. А зря.

«Предсказание»: маленький город, большие тайны

Это тот случай, когда фантастика лишь мягкая подсветка — главное происходит внутри людей. В Дирфилде появляется странный аппарат, который выдаёт каждому карточку с «истинным потенциалом». Результат — локальный апгрейд всех жителей: кто-то бросает работу, кто-то уходит к любовникам молодости, а кто-то просто начинает думать о себе честнее.

Сериал сделан как уютная философская комедия, где вместо глобальных катастроф — личные срывы и смешные прозрения. Если вы любите проекты, которые действуют как горячий чай вечером — это тот самый вариант.

«Санни»: киберпанк, который начинается как трагедия

Рашида Джонс в образе женщины, потерявшей семью в авиакатастрофе, — это уже заявка на серьёзную эмоцию. Но Apple добавляет робота-помощника Санни, который становится ключом к правде о её муже.

Сериал ловко маскируется под бытовую драму, а затем открывает двери в подпольный мир якудза, хакеров и технологий, которые делают людей уязвимее, чем мы привыкли думать. «Санни» — это чёрная комедия, триллер и техно-нуар в одном флаконе, который смотрится взахлёб.

«Созвездие»: космос, где даже реальность начинает дрожать

Если вам нравится та самая «медленная» научная фантастика с нарастающим тревожным шёпотом — это ваш выбор. Нуми Рапас возвращается на Землю после аварии на орбите… и обнаруживает, что мир будто перекроили на миллиметр: дочь говорит иначе, предметы «вспоминают» её по-другому, а она сама видит то, чего быть не должно.

«Созвездие» — не про спецэффекты, а про ощущение, что твоя жизнь начинает выпадать из рук, как зеркало, которое вдруг отдаёт не то отражение.

Эти три сериала — как скрытые двери в каталоге Apple TV. Каждая ведёт в разный жанровый тоннель, но все они одинаково цепляют — тихо, точно, почти хирургически. Если ищете фантастику, которая не шумит, а работает — начинайте отсюда.

