Эти 3 научно-фантастических фильма куда лучше, чем «Дюна»: хоть и вышли на несколько десятилетий раньше

Иногда кажется, что «Дюна» — вершина научной фантастики, и превзойти её невозможно. Но если копнуть глубже, оказывается, что есть фильмы, которые сделали для жанра не меньше, а иногда даже больше. Я выбрала три картины, которые до сих пор считаются эталоном научной фантастики — и многие зрители ставят их выше «Дюны».

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Этот фильм называют научной фантастикой для взрослых — и не просто так. «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика не только впечатляет визуалом, но и заставляет задуматься о будущем человечества, искусственном интеллекте и месте человека во Вселенной. Многие считают, что именно этот фильм открыл дорогу таким масштабным проектам, как «Дюна».

«Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» (1980)

Вторая часть «Звёздных войн» до сих пор считается одной из лучших научно-фантастических картин в истории. Мрачный тон, культовый сюжетный поворот и масштабные битвы сделали фильм настоящей легендой. Многие фанаты уверены, что именно эта картина задала стандарты для всех будущих космических эпиков.

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

«Терминатор 2» — это идеальный баланс между экшеном и научной фантастикой. История о восстании машин, судьбе человечества и свободе выбора оказалась настолько сильной, что фильм до сих пор смотрится современно. А многие зрители уверены, что эмоциональная глубина «Судного дня» даже превосходит «Дюну».

Научная фантастика всегда меняется, но именно такие фильмы формируют жанр на десятилетия вперед. И пока «Дюна» продолжает завоевывать новые поколения зрителей, эти три картины уже давно стали настоящей классикой.