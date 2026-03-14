Эти 3 мини-сериала получили идеальные рейтинги на RT: и два из них основаны на реальных событиях

14 марта 2026 21:31
Кадры из сериалов «Узкая дорога на дальний север», «Токсичный город», «Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси»

От этого смотреть серии еще страшнее и тревожнее.

Мини-сериалы сейчас переживают настоящий расцвет. Короткий формат позволяет рассказать цельную историю без затянутых сезонов — и иногда критики оценивают такие проекты максимально высоко.

Эти три мини-сериала получили идеальные оценки на Rotten Tomatoes и доказали, что сильная история может уложиться всего в несколько эпизодов.

«Узкая дорога на дальний север» — трагическая история любви на фоне войны

Мини-сериал «Узкая дорога на дальний север» рассказывает о враче Дорриго Эвансе, которого играет Джейкоб Элорди. Его жизнь меняется, когда начинается Вторая мировая война — и одновременно он переживает запретную любовь.

История развивается в нескольких временных линиях и показывает судьбу героя до войны, во время плена и спустя годы после пережитых событий. Одной из немногих опор для него становится чувство к Эми.

«Узкая дорога на дальний север»

«Токсичный город» — реальная история экологической трагедии

Сериал «Токсичный город» основан на реальных событиях в британском городе Корби. После закрытия сталелитейного завода там произошла экологическая катастрофа, последствия которой коснулись целого поколения семей.

Главную роль исполнила Джоди Уиттакер. Её героиня Сьюзан постепенно понимает, что врождённые заболевания у детей в городе связаны с токсичными отходами, и начинает борьбу за справедливость.

«Токсичный город»

«Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси» — взгляд изнутри на одного из самых страшных убийц

Документальный мини-сериал «Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси» стал одним из самых обсуждаемых проектов Peacock. Он основан на аудиозаписях интервью с самим преступником.

Гейси был осуждён за убийство 33 подростков и долгие годы скрывал свои преступления за образом обычного и дружелюбного человека. В сериале впервые подробно показана его собственная версия событий.

Именно эта тревожная перспектива делает проект особенно пугающим — зрители слышат историю преступлений словами самого убийцы.

«Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси»
Фото: Кадры из сериалов «Узкая дорога на дальний север», «Токсичный город», «Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси»
Анастасия Луковникова
