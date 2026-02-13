Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные

Меню
13 февраля 2026 21:02
Кадры из сериалов «Уборщица. История матери-одиночки», «Полуночная месса», «Она же Грейс»

Краткость лент обеспечивает насыщенность сюжетов.  

Netflix привыкли воспринимать как фабрику бесконечных сезонов, но самые крепкие его проекты часто «упаковывают» в мини-формат. Пока зрители гадают, доживут ли до финала любимые персонажи многосерийных эпопей, короткие истории выходят без лишнего шума.

Им не грозит внезапная отмена, раздутые хронометражи и сезоны, снятые ради галочки. Это просто законченные высказывания, которые стоят просмотра.

«Уборщица. История матери-одиночки», 10 серий

«Уборщица. История матери-одиночки» — возможно, лучшая роль Маргарет Куэлли до того, как о ней заговорили в контексте «Субстанции». Она играет Алекс, молодую мать, которая сбегает от агрессивного партнёра с дочерью на руках и парой долларов в кармане.

Сериал держится на глухом, почти физическом чувстве тревоги, когда любой шаг может стать последним, а свобода стоит ровно столько, сколько за неё готова заплатить отчаявшаяся мать.

Кадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки»

«Полуночная месса», 7 серий

Майк Флэнаган после своих главных хоррор-хитов сделал «Полуночную мессу» — историю о вере, которая приходит на остров вместе с новым священником. Здесь не сразу поймёшь, что страшнее: то, что происходит в церкви, или то, как легко люди готовы закрывать на это глаза.

Райли Флинн, вернувшийся на родину после личной катастрофы, смотрит на чудеса иначе, чем местные жители. И это разделение становится главным конфликтом.

Кадр из сериала «Полуночная месса»

«Она же Грейс», 6 серий

«Она же Грейс» могла бы стать очередной красивой костюмной драмой, но этого не случилось. Вместо кружевных воротничков здесь канадская зима, психиатрическая экспертиза и убийство, которое могло произойти — а может все не так.

Доктор Джордан пытается разобраться, кто перед ним: жертва или преступница. Реальный суд присяжных вынес вердикт по этому делу ещё в XIX веке, но сериал оставляет право сомневаться до последней минуты.

Кадр из сериала «Она же Грейс»
Светлана Левкина
