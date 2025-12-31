Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только

Премьера фантастической картины «Человек-амфибия» состоялась в 1962 году. Критики встретили фильм довольно прохладно.

Основной претензией было значительное расхождение сюжета с оригинальным романом Александра Беляева. Однако мнение профессионалов совершенно не совпало с народной любовью.

Зрители приняли фильм с невероятным восторгом. Картина сразу же стала абсолютным лидером кинопроката. За первые месяцы её посмотрели более 65 миллионов человек.

Актёры, исполнившие главные роли, — Владимир Коренев и Анастасия Вертинская — в одночасье превратились в настоящих национальных звёзд, кумиров для миллионов.

Поклонники были настолько очарованы историей, что готовы были простить создателям любые неточности. Речь идёт и о некоторых киноляпах, которые сегодня кажутся довольно заметными.

Педро и Бальтазар

Например, в сцене, где по городу распространяются слухи о «морском дьяволе», Педро Зурита держит в руках газету. Если присмотреться, текст на её страницах внезапно меняется сам собой, хотя герой лишь переворачивает лист.

Другой ляп происходит под водой. В эпизоде, где Бальтазар пытается поймать Ихтиандра, он держит в руках большой булыжник и горящий факел. Но в следующий момент эти предметы меняются у него в руках. И это при том, что действие происходит на морском дне, где манипулировать такими вещами с такой лёгкостью просто невозможно.

Гуттиэре

Одной из самых напряжённых сцен в фильме стал отчаянный прыжок Гуттиэре в открытое море. Её жизнь оказывается под угрозой, когда за ней сразу же устремляется акула. Спасает героиню Ихтиандр, появившийся словно из ниоткуда.

После пережитого ужаса Гуттиэре теряет сознание и медленно опускается на самое дно. Зрители видят, как её тело «ложится» на густой ковёр из водорослей.

Однако в следующее же мгновение картинка резко меняется. Анастасия Вертинская, исполняющая роль Гуттиэре, уже лежит на чистом песчаном дне, в совершенно другой подводной локации.

Становится совершенно очевидно, что этот, казалось бы, цельный эпизод был смонтирован из нескольких разных съёмочных дней.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают два советских фильма.