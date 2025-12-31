Меню
Киноафиша Статьи Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только

Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только

31 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Нестыковки теперь сразу бросаются в глаза.

Премьера фантастической картины «Человек-амфибия» состоялась в 1962 году. Критики встретили фильм довольно прохладно.

Основной претензией было значительное расхождение сюжета с оригинальным романом Александра Беляева. Однако мнение профессионалов совершенно не совпало с народной любовью.

Зрители приняли фильм с невероятным восторгом. Картина сразу же стала абсолютным лидером кинопроката. За первые месяцы её посмотрели более 65 миллионов человек.

Актёры, исполнившие главные роли, — Владимир Коренев и Анастасия Вертинская — в одночасье превратились в настоящих национальных звёзд, кумиров для миллионов.

Поклонники были настолько очарованы историей, что готовы были простить создателям любые неточности. Речь идёт и о некоторых киноляпах, которые сегодня кажутся довольно заметными.

Педро и Бальтазар

Например, в сцене, где по городу распространяются слухи о «морском дьяволе», Педро Зурита держит в руках газету. Если присмотреться, текст на её страницах внезапно меняется сам собой, хотя герой лишь переворачивает лист.

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Другой ляп происходит под водой. В эпизоде, где Бальтазар пытается поймать Ихтиандра, он держит в руках большой булыжник и горящий факел. Но в следующий момент эти предметы меняются у него в руках. И это при том, что действие происходит на морском дне, где манипулировать такими вещами с такой лёгкостью просто невозможно.

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Гуттиэре

Одной из самых напряжённых сцен в фильме стал отчаянный прыжок Гуттиэре в открытое море. Её жизнь оказывается под угрозой, когда за ней сразу же устремляется акула. Спасает героиню Ихтиандр, появившийся словно из ниоткуда.

После пережитого ужаса Гуттиэре теряет сознание и медленно опускается на самое дно. Зрители видят, как её тело «ложится» на густой ковёр из водорослей.

Однако в следующее же мгновение картинка резко меняется. Анастасия Вертинская, исполняющая роль Гуттиэре, уже лежит на чистом песчаном дне, в совершенно другой подводной локации.

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Становится совершенно очевидно, что этот, казалось бы, цельный эпизод был смонтирован из нескольких разных съёмочных дней.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают два советских фильма.

Фото: Кадры из фильма «Человек-амфибия» (1961)
