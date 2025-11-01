Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков

Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков

1 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Шерлок»

Ленты отличаются крепкой интригой и цельным сюжетом.

Мир детективных сериалов кажется изученным вдоль и поперек. Но все говорят о громких хитах, а остальные проекты остаются в тени. Пока «Шерлок» и «Охотник за разумом» собирают миллионы зрителей, другие достойные истории не получают заслуженного внимания.

Что же помешало этим сериалам раскрыться полностью? Спойлер: причина не всегда в качестве сценария или актерской игре.

Когда проект не получает мощной рекламной поддержки и коммерческого успеха, он быстро становится невидимкой даже для поклонников жанра. И совершенно напрасно. Эти три сериала ничуть не уступают раскрученным бестселлерам — их высокие оценки на IMDb говорят сами за себя.

«Ясновидец», 8,4

«Ясновидец» начинается как пародия на детективную классику. Главный герой Шон Спенсер позиционирует себя как нового Шерлока Холмса, но делает это с ироничной подачей. Он консультирует полицию Санта-Барбары, демонстрируя феноменальную наблюдательность и фотографическую память.

Вместе со своим другом Гасом они расследуют преступления через призму юмора и абсурда. Именно это стало главным камнем преткновения для зрителей — многие ждали серьезного триллера, а получили остроумный комедийный детектив.

Однако легкий тон и умение балансировать между шуткой и напряжением создали проекту преданную аудиторию.

Кадр из сериала «Ясновидец»

«Улица потрошителя», 8,1

«Улица потрошителя» переносит зрителей в викторианский Лондон. Действие разворачивается через полгода после ужасающих преступлений Джека Потрошителя. Инспектор Рид расследует новые дела, постоянно борясь с призраками прошлого.

Его команда работает в состоянии перманентного стресса — каждое новое убийство вызывает у горожан панику и вопрос: не вернулся ли легендарный маньяк?

Сериал блестяще воссоздает атмосферу эпохи, где даже сам город становится живым персонажем.

Кадр из сериала «Улица потрошителя»

«Мертвые до востребования», 8,4

Владелец кондитерской Нед обладает необычным даром — он может ненадолго возвращать к жизни погибших. Эта способность становится ключом к расследованию запутанных преступлений, но имеет строгие ограничения.

Каждое воскрешение ограничено по времени, а нарушение баланса грозит гибелью другого человека. Повторное прикосновение к воскрешённому означает окончательную смерть. Партнёрство Неда с частным детективом превращает каждое дело в напряжённую историю.

Несмотря на досрочное закрытие проекта, сериал «Мертвые до востребования» сохранил преданную аудиторию.

Кадр из сериала «Мертвые до востребования»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра.

Фото: Кадры из сериалов «Ясновидец», «Улица потрошителя», «Мертвые до востребования», «Шерлок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой Читать дальше 2 ноября 2025
Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Читать дальше 30 октября 2025
Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все Читать дальше 2 ноября 2025
4 сериала, которые изменили жанр прямо в процессе съемок и не прогадали: в списке есть и «Шерлок», и «Лост» 4 сериала, которые изменили жанр прямо в процессе съемок и не прогадали: в списке есть и «Шерлок», и «Лост» Читать дальше 1 ноября 2025
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Читать дальше 1 ноября 2025
Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 ) Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 ) Читать дальше 29 октября 2025
4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого 4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого Читать дальше 29 октября 2025
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии Читать дальше 2 ноября 2025
Уже в первые 5 минут понятно, что выключить не сможете: 3 детективных сериала с крутой интригой прямо в пилотной серии Уже в первые 5 минут понятно, что выключить не сможете: 3 детективных сериала с крутой интригой прямо в пилотной серии Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше